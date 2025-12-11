Raubdelikt unter Jugendlichen in Schwabing

Am Dienstag, 09.12.2025, gegen 21:00 Uhr, befand sich ein 15-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München mit einem Bekannten auf dem Rückweg vom Fitnessstudiobesuch.

In der Lissi-Kaeser-Straße wurden sie von drei bislang unbekannten Tätern körperlich angegriffen, indem sie den 15-Jährigen zu Boden rissen und auf ihn einschlugen. Hierbei nahmen sie ihm seine mitgeführten Kopfhörer und Kleidungsstücke ab. Im Weiteren schlugen sie auch auf den Begleiter ein und nahmen diesem Bargeld ab.

Anschließend flüchteten die Täter vom Tatort.

Die beiden Jugendlichen begaben sich jeweils nach Hause. Die Mutter des 15-Jährigen verständigte, nachdem sie von dem Vorfall erfuhr, über den Notruf die Polizei.

Eine Fahndung durch die eingesetzten Polizeibeamten erbrachte keine neuen Hinweise auf die Täter.

Der 15-Jährige wurde bei dem Vorfall verletzt, musste jedoch nicht medizinisch behandelt werden. Der Begleiter des 15-Jährigen konnte bis dato noch nicht identifiziert werden.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 21 geführt.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 16-17 Jahre alt, ca. 180 cm groß; dunkel gekleidet (schwarze „PARAJUMPERS“-Jacke; blaue Baseballcap)

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lissi-Kaeser-Straße, Ackermannstraße und Schwere-Reiter-Straße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere der Begleiter des 15-Jährigen, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.