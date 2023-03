Raubüberfall: 66-Jährige auf Parkplatz überfallen

Am Hart – Am Dienstagabend, 21.03.2023, gegen 21:15 Uhr, wurde eine 66-Jährige mit Wohnsitz in München von drei maskierten Tätern überfallen.

Sie war gerade unterwegs zu ihrem Fahrzeug, das auf dem Parkplatz der dortigen Sportanlage abgestellt war. Plötzlich stellten sich ihr drei maskierte Täter in den Weg. Einer der Täter hatte einen länglichen metallischen Gegenstand in der Hand und forderte Bargeld. Nachdem der 66-Jährigen mit Gewalt gedroht wurde, händigte sie den Tätern ihr Mobiltelefon und einen dreistelligen Bargeldbetrag aus. Die Täter warfen das Mobiltelefon in ein Gebüsch und flüchteten im Anschluss mit dem erbeuteten Bargeld in unbekannte Richtung.

Die 66-Jährige holte ihr Mobiltelefon aus dem Gebüsch und flüchtete anschließend mit ihrem Fahrzeug zu einem nahen Angehörigen, welcher in direkter Nachbarschaft wohnt. Dieser verständigte direkt den Polizeinotruf 110.

Es wurden umgehend mehr als zehn Streifenwägen zum Einsatzort geschickt. Die drei Täter konnten jedoch trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nicht aufgegriffen werden.

Die 66-Jährige wurde durch den Überfall nicht verletzt.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 20-25 Jahre alt, ca. 165 – 170 cm groß, normale Statur; schwarze Sturmhaube über dem Kopf, dunkle Kleidung

Täter 2:

Männlich, 20-25 Jahre alt, ca. 180 – 185 cm groß, schlank; trug eine schwarze Sturmhaube, dunkel gekleidet

Zum dritten Täter liegt keine Beschreibung vor.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Sportanlage, der Neuherbergstraße, Hugo-Wolf-Straße, Frauenmantelanger, Hildegard-von-Bingen-Anger und Schneeheideanger (Am Hart) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21 (Raubdelikte), Tel. 089/55172-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.