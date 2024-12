Raubüberfall auf einen Juwelier

Am Donnerstag, 19.12.2024, gegen 16.25 Uhr, wurde der Notruf der Polizei über ein Raubdelikt in einem Geschäft in der Kardinal-Faulhaber-Straße informiert.

Mindestens zwei bislang unbekannte männliche Täter betraten die Geschäftsräume und bedrohten die anwesenden Personen (Kunden und Beschäftigte) mit einer Schusswaffe. Sie konnten Schmuck im Wert über 100.000 Euro erbeuten und verließen nach der Tat sofort das Geschäft. Nach Angaben von Zeugen flüchteten sie mit E-Scootern in Richtung der Prannerstraße.

Sofort wurden intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei eingeleitet, bei denen über 30 Streifen und ein Hubschrauber eingesetzt wurden. Die Maßnahmen erbrachten bislang keine Hinweise auf die Täter.

Nach dem momentanen Kenntnisstand wurden keine Personen bei der Tat verletzt. Die Münchner Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und führt intensive Spurensicherungsmaßnahmen durch. Während des Einsatzes gab es temporäre Verkehrssperrungen im Bereich der Kardinal-Faulhaber-Straße.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte).

Zeugenaufruf:

Täter 1: männlich, europäisches Erscheinungsbild, ca. 45 Jahre alt, dunkle Brille, kräftige Statur, dunkler Kurzmantel, gelb-blauer Schal, kurze Haare mit auffälligen Geheimratsecken

Täter 2: männlich, schwarz-graue Maske, Jeans, schwarze Turnschuhe, dunkle Jacke

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kardinal-Faulhaber–Straße, Prannerstraße oder am Promenadeplatz Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat K21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.