Raubüberfall auf Tankstelle in Laim – Täter bedroht Angestellten mit Messer

Am Donnerstag, 28.11.2024, gegen 03:15 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter eine

Tankstelle. Unter Vorhalt eines Messers bedrohte der Täter einen Angestellten am Verkaufstresen und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Der Täter erbeutete einen Bargeldbetrag in Höhe von mehreren Hundert Euro und mehrere Stangen Zigaretten. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Der Mitarbeiter verständigte umgehend den Polizeinotruf 110. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Münchner Polizei, an der viele Streifen beteiligt waren, erbrachte keine weiteren Hinweise auf den Täter.

Der Mitarbeiter wurde durch die Tat nicht verletzt.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 170 cm groß, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent, kräftige Figur; bekleidet mit heller Jeans, grauen Kapuzenpullover, weiße Schuhe; maskiert mit einer Skimaske, schwarze Handschuhe und führte eine Sporttasche mit sich; bewaffnet mit einem Küchenmesser, ca. 30 cm lang.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Friedrich-von-Pauli-Straße, Landsberger Straße und Friedenheimer Brücke (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.