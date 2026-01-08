Raubüberfall auf Tankstelle in Unterhaching

Am Mittwoch, 07.01.2026, gegen 22:00 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter maskiert eine Tankstelle in Unterhaching. Am Tresen forderte er von einem Mitarbeiter unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld. Neben dem Bargeldbestand in Höhe von mehreren hundert Euro entwendete der Täter im weiteren Verlauf noch diverse Tabakwaren aus den Auslagen.

Im Anschluss flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Mitarbeiter informierte danach umgehend den Polizeinotruf 110.

Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei führten bislang nicht zur Identifizierung und Festnahme des Täters.

Das Kommissariat 21 übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 1,80 m groß, sportliche Figur, dunkle und markante Augenbrauen, bekleidet mit schwarzer Mütze, schwarzem Schal, dunkelgrünem Anorak, schwarzen Lederhandschuhen und medizinischem Mund-Nasen-Schutz, mitgeführte Gegenstände Adidas Umhängetasche, schwarze Pistole

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Parkackerstraße und Grünwalder Weg (Unterhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.