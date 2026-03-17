Raubüberfall in einer Tankstelle – Polizei kann zweite Tatverdächtige festnehmen – Ramersdorf

Am Montag, 16.03.2026, gegen 08:00 Uhr, betrat ein Täter, der aufgrund seines getragenen Motorradhelms nicht erkennbar war, den Verkaufsraum einer Tankstelle und bedrohte die Angestellte mit einem Messer. Der Täter forderte sie auf, die Kasse zu leeren. Dann floh er zunächst mit der Tatbeute ins Freie, wo ein Mittäter bereits mit einem Motorrad wartete. In der Folge entfernten sich beide auf dem Motorrad vom Tatort.

Bei der Tat wurde niemand verletzt. Die Täter erbeuteten einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag.

Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung der Polizei brachte zunächst keinen Erfolg.

Durch erste Ermittlungen vor Ort ergaben sich Hinweise auf den Aufenthaltsort der Tatverdächtigen. Infolge dessen wurden zwei Durchsuchungsbeschlüsse für Wohnungen beim Amtsgericht München erwirkt. Bei der Durchsuchung durch Polizeikräfte des Münchner Unterstützungskommandos (USK) konnten in einer der beiden Wohnungen zwei Männer, ein 36-Jähriger und ein 43-Jähriger, beide mit griechischer Staatsangehörigkeit, festgestellt werden. Einer der Tatverdächtigen versuchte sich der Maßnahme zu entziehen und sprang vom Balkon der Wohnung im 2. Obergeschoss. Er verletzte sich leicht und konnte kurz darauf festgenommen werden.

Anschließend wurde er zur Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der zweite Tatverdächtige konnte in der Wohnung festgenommen werden. Die Durchsuchung führte zur Sicherstellung von Beweismitteln und der Tatbeute. Die Tatverdächtigen werden zur Entscheidung über die Untersuchungshaft heute einem Haftrichter vorgeführt.