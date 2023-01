Raubüberfall in Tankstelle – Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag, 22.01.2023, gegen 20:30 Uhr, betraten zwei unbekannte Täter jeweils mit

einem Messer bewaffnet den Verkaufsraum einer Tankstelle in Zamdorf. In dieser hielt

sich zu diesem Zeitpunkt ein 32-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München als

Verkäufer auf.

Die beiden unbekannten Täter bedrohten den 32-Jährigen mit ihren mitgeführten Messern

und forderten die Herausgabe von Bargeld. Neben dem Bargeldbestand aus der Kasse

entwendeten die Täter im weiteren Verlauf noch diverse Tabakwaren aus den Auslagen.

Im Anschluss flüchteten die beiden zu Fuß in östliche Richtung in den Zamilapark.

Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei blieben ohne Erfolg.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 180 cm groß; trug hellgrauen Kapuzenpulli mit

aufgesetzter Kapuze, FFP-2-Maske über Mund und Nase, graue Handschuhe, hellgraue

Hose, schwarze, hüftlange dunkle Jacke; führte Messer und eine beigen Stoffbeutel mit

sich.

Täter 2:

Männlich, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 180 cm groß; trug hellblauen Kapuzenpulli mit

aufgesetzter Kapuze, FFP-2-Maske über Mund und Nase, lila Plastik-Handschuhe, beige

Jogginghose, hüftlange dunkle Jacke, schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle, führte

Messer und Tragetasche mit sich.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Daglfinger Straße, Friedrich-Eckart-

Straße, Zamilapark, und Eggenfeldener Straße (Zamdorf) Wahrnehmungen gemacht, die

im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.