Rauchschwaden über Grundschule – Neuperlach

Am frühen Montagabend ist eine Sitzgarnitur in Brand geraten. Verletzt wurde bei dem Brandeinsatz niemand.

Als die Einsatzkräfte eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs nach einem abgeschlossenen Einsatz im Krankenhaus Neuperlach auf dem Rückweg waren, konnten sie eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Kafkastraße wahrnehmen. Der Gruppenführer entschied umgehend, in Richtung der Rauchsäule zu fahren. Zeitgleich wurde der Halbzug der zuständigen Feuerwache zu einer Rauchentwicklung in die Grundschule an der Kafkastraße alarmiert. Auch diesen Kräften bot sich kurz nach dem Ausrücken der Anblick einer schwarzen Rauchsäule. Bei Ankunft der Feuerwehr am Einsatzort vermutete der Einsatzleiter zunächst einen Brand der Schulturnhalle. Mithilfe der durchgeführten Erkundungsmaßnahmen konnte das jedoch ausgeschlossen werden. Es brannte lediglich eine Sitzgarnitur im Außenbereich der Schule. Da sich die Sitzgelegenheit an einer so exponierten Lage befand, wurde zum Sicherstellen der Wasserversorgung eine Haspel mit fünf B-Schläuchen verwendet. Durch die Vornahme eines C-Rohres durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz gelang es den eingesetzten Feuerwehrkräften schnell, den Brand unter Kontrolle zu bringen und abzulöschen.

Der entstandene Sachschaden kann seitens der Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.