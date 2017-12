Rea Garvey „Neon“-Tour 2018 – 23.09.2018 München Olympiahalle München

Mit „Neon“ rückt Rea Garvey sein neues Album und seine nächste Arena-Tour in ein besonderes Licht. Vom 10. September bis 4. Oktober präsentiert der in Deutschland lebende Ire seine mitreißende Liveshow in 18 Städten. Köln, Stuttgart, Mannheim, Erfurt, Rostock, Bielefeld, Leipzig, Hannover, Würzburg, Freiburg, München, Frankfurt, Oberhausen, Berlin, Hamburg, Ulm, Zürich und Wien sind die Stationen der „Neon“-Tour, die umfangreichste in der erstaunlichen Karriere von Rea Garvey.

Der „Irishman in Berlin“ schlägt mit seinem vierten Studioalbum erneut andere Töne an, obwohl er sich selbst treu bleibt. Beats and Sounds schaffen nach Aussage des Künstlers eine „urban/streetlike“ Atmosphäre, die zuvor so noch nicht im Fokus gestanden hatte. Natürlich dürfen sich die Fans auch auf Hits aus den drei vorangegangen Solo-CDs freuen, allesamt Top 5-Charterfolge, die sich mehr als eine Million Mal verkauften.

Die Vorgänger CD Prisma stand im Zeichen des Protests. Einer langen musikalischen Tradition folgend, warf Rea Garvey einen kritischen Blick auf seine Umwelt. So entstanden mit Kopf und Herz geschriebene, leidenschaftliche Songs, aufrüttelnd, aber dennoch voller Optimismus. Prisma erreichte die bisher höchste Chartplatzierung aller Rea Garvey Alben.

Auf „Pride“ hatte Rea Garvey über Erinnerungen, Traditionen, Folklore und Literatur seines Heimatlandes reflektiert. Autobiografische Anekdoten fanden ebenso Ausdruck wie eine Island-Reise.

Der Schritt vom Bandprojekt zur Solokarriere hatte Rea Garvey bereits mit seinem ersten Solo-Album „Can’t Stand The Silence“ erfolgreich vollzogen. Hier demonstrierte er einmal mehr seine Fähigkeit, sich stets kreativ zu erneuern. Sein absolutes Gespür für Melodie, Rhythmus und Reim, sein erzählerisches Talent und die Treffsicherheit der Songs wurden enthusiastisch aufgenommen. Auch weil sie an Erfahrungen und Empfindungen der Vergangenheit anknüpften, diese jedoch stilistisch verdichteten.

Rea Garvey hat immer wieder Herausforderungen gesucht und gefunden. Ob bei der Zusammenarbeit mit Künstlern wie Nelly Furtado, Apocalyptica, In Extremo, Paul van Dyk oder als echter Entertainer bei Alive & Swingin‘, wo er zusammen mit Xavier Naidoo, Sasha und Michael Mittermeier den Spirit des legendären Rat Packs in Las Vegas aufleben lässt. Den vier Staffeln der Talentshow „The Voice of Germany“ verlieh er glaubwürdige Impulse. Beim neuen Live-Zyklus 2018 von „Sing meinen Song“ wird er ebenfalls im Mittelpunkt stehen.

Mehr als 250.000 Fans sahen die letzte ausverkaufte „Get Loud“ Open Air-Tour, die vom Publikum und Medien gleichermaßen „laut“ gefeiert wurde. Diese Euphorie nehmen Rea Garvey und seine brillante Band mit auf das bevorstehende Tournee-Abenteuer 2018, das seinen stilistisch vielfältigen und packenden Song-Kanon in einem neuen Licht erscheinen lässt.

Live Nation Presents

Rea Garvey

Live 2018

NEON TOUR

Mo. 10.09.2018 Köln Palladium

Di. 11.09.2018 Stuttgart Porsche Arena

Mi. 12.09.2018 Mannheim Rosengarten

Fr. 14.09.2018 Erfurt Messehalle

Sa. 15.09.2018 Rostock Stadthalle

So. 16.09.2018 Bielefeld Seidensticker Halle

Di. 18.09.2018 Leipzig Haus Auensee

Mi. 19.09.2018 Hannover Swiss Life Hall

Fr. 21.09.2018 Würzburg s.Oliver Arena

Sa. 22.09.2018 Freiburg Sick-Arena

So. 23.09.2018 München Olympiahalle

Di. 25.09.2018 Frankfurt Festhalle

Mi. 26.09.2018 Oberhausen König-Pilsener-Arena

Do. 27.09.2018 Berlin Max-Schmeling-Halle

Sa. 29.09.2018 Hamburg Barclaycard Arena

Mo. 01.10.2018 Ulm Ratiopharm Arena

Di. 02.10.2018 Zürich Halle 622

Do. 04.10.2018 Wien Gasometer

Fan-A-Rea Presale: Mittwoch, 06.Dezember 2017, 10.00 Uhr

MagentaEINS Prio Tickets: Donnerstag, 07. Dezember 2017, 10:00 Uhr www.telekom.de/magentaeins-priotickets



Schweiz: Donnerstag, 07. Dezember 2017, Ticketcorner Membership Presale – 10:00 Uhr (24 Stunden)

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Freitag, 08. Dezember 2017, 10:00 Uhr

DEUTSCHLAND:

www.ticketmaster.de

Ticket-Hotline: 01806 – 999 0000 (Mo-Fr 8-22 Uhr / Wochenende u. Feiertage 9-20 Uhr)

www.eventim.de

Ticket-Hotline: 01806 – 57 00 00

