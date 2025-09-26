Um 06:13 Uhr wurde über die Integrierte Leitstelle eine Reanimation auf der Theresienwiese gemeldet. Ein etwa 60-jähriger Mann war in der Nähe des Riesenrads leblos aufgefunden worden. Der Mitteiler begann sofort mit der Laienreanimation, bis wenige Minuten später die Rettungskräfte der Aicher Ambulanz Union eintrafen und die Reanimationsmaßnahmen übernahmen. Trotz intensiver Bemühungen des Sanitätstrupps, bestehend aus zwei Rettungssanitätern, zwei Notfallsanitätern und einem Notarzt sowie dem kurze Zeit später eintreffenden Rettungsdienst konnte der Mann nicht wiederbelebt werden.

Im Weiteren kümmerte sich das Kriseninterventionsteam der Aicher Ambulanz Union um die Angehörigen des Mannes.