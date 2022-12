Rechtzeitig zu Weihnachten: Erhalt des Concordia-Parks gesichert

Grünes Licht für die Rettung von grünen Flächen in Neuhausen. Der Freistaat hat am Tag vor Weihnachten seine Bereitschaft signalisiert, mit der Stadt über eine Übertragung des so genannten Concordia-Parks zu verhandeln. Wochenlang haben die Pächter_innen der Kleingartenanlage Concordia mit 38 Parzellen, und die Wirtin des Wirtshaus „Wally“ um ihr grünes Idyll gezittert. Bis Ende des Jahres hätten sie das Areal räumen müssen, nachdem der Hauptmieter der Bayerischen Schlösserverwaltung, der Männergesangsverein Concordia (MGV), sich im Sommer aufgelöst hatte. Damit hatte der Verein die rechtliche Grundlage für die gegenwärtig auf dem Grundstück etablierten Nutzungen für die Zeit nach Jahresende 2022 beseitigt. Den bisherigen Untermieter_innen des MGV wurde mitgeteilt, bis Ende des Jahres müssen die Gärten geräumt und die Gaststätte zurückgebaut sein. Daraufhin hat sich das Kommunalreferat proaktiv an den Freistaat gewandt und angefragt, ob ein Erwerb oder eine langfristige Anmietung des Areals an der Landshuter Allee 165 möglich wäre. Der Freistaat hat die Kündigungsfrist ausgesetzt.

Um nun für die Betroffenen Klarheit zu schaffen, werden die zuständigen Stellen der Landeshauptstadt München baldmöglichst mit der Bayerischen Schlösserverwaltung verhandeln, wie die rechtlichen Voraussetzungen für das weitere Bestehen der Anlage in der Zukunft geschaffen werden. Die Anlage wird dann in den Unterhalt des Baureferats (Gartenbau) übernommen.

Kommunalreferentin Kristina Frank: „Ein kleines Weihnachtswunder! Als ehemalige Neuhauserin weiß ich, wie wichtig diese Oase für das Stadtviertel ist. Natur fehlt in diesem Stadtviertel an vielen Stellen, noch dazu an der viel befahrenen Landshuter Allee. Deswegen habe ich mich von Herzen beim Freistaat dafür stark gemacht, die bestehenden Grünanlagen an die Stadt zu vergeben, um sie so zu erhalten. Ähnlich wie beim angrenzenden, wundervoll gelungenen Taxispark könnten wir so das Areal als Landeshauptstadt München langfristig sichern.“

Baureferentin Dr. Ing. Jeanne-Marie Ehbauer: „Das Baureferat unterhält die bislang 79 städtischen Kleingartenanlagen. Ich freue mich, dass die Stadt den Erhalt des Concordia-Parks nun sichern. Wir werden die Anlage gerne als 80. Städtische Kleingartenanlage in München übernehmen.“

Alexander Reissl, Vorsitzender des Kleingartenverbands München: „Der Kleingartenverband München freut sich mit den Kleingärtnern vom Concordia Park, die Gärten sind gerettet – und auch das Wirtshaus.

Wenn die Fläche dann in der Zuständigkeit der Stadt ist, übernimmt der Verband gerne die Anlage in Pacht von der Stadt, so wie die anderen Anlagen auch.

Offensichtlich ist auf dem Concordia Park kein Wohnbaurecht. So kann die Kleingartenanlage sicher als Daueranlage gewidmet werden.“