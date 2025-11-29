Red Bull München unterliegt den Iserlohn Roosters

IEC – RBM 3:1 | Rieder: „Mund abwischen und weiter“

Der EHC Red Bull München verlor am 23. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2025/26 bei den Iserlohn Roosters mit 1:3 (1:2|0:1|0:0). Vor 4.025 Zuschauern in der Eissporthalle Iserlohn erzielte Jeremy McKenna das Tor für die Mannschaft von Trainer Oliver David, die zuvor viermal in Serie gewonnen hatte. Am Sonntag (30. November | 19:00 Uhr) treten die Red Bulls bei den Dresdner Eislöwen an.

Spielverlauf

Erstes Powerplay, erster Treffer – so startete Iserlohn in dieses Duell. Anthony Camara traf in der 7. Minute zum 1:0. Die Red Bulls reagierten mit druckvollen Angriffen auf den Rückstand, doch auch die Roosters spielten nach vorne. Das nächste Tor fiel aber erst 3:50 Minuten vor Drittelende: McKennas 1:1 nach Taro Hiroses starker Vorarbeit wurde nach Videobeweis anerkannt. Die Freude über den Ausgleich währte allerdings nicht lange, denn Camara sorgte noch für die 2:1-Pausenführung der Gastgeber (19.).

Im Mittelabschnitt erhöhte Henrik Törnqvist auf 3:1 für Iserlohn (24.). In der Folge hatte Hendrik Hane gegen engagierte Münchner alle Hände voll zu tun. Weil der Roosters-Schlussmann dabei fehlerfrei agierte, nahmen er und seine Vorderleute nach 40 Minuten einen Zwei-Tore-Vorsprung mit in die Kabine.

Nach der zweiten Pause drängten die Red Bulls aufs Anschlusstor, Iserlohn verteidigte mit Mann und Maus, die Uhr tickte herunter. Am Spielstand hatte sich nichts geändert, als Trainer Oliver David 2:49 Minuten vor Schluss Goalie Antoine Bibeau für einen sechsten Feldspieler vom Eis nahm. Die Wende gelang den Münchnern aber nicht mehr, es blieb beim 1:3.

Tobias Rieder:

„Wir waren heute einfach nicht gut genug – offensiv wie defensiv. Wenn man seine Chancen gegen einen sehr guten Torhüter nicht reinmacht, verliert man halt das Spiel. Schade, dass wir die drei Punkte nicht holen konnten. Mund abwischen und weiter.“

Tore:

1:0 | 06:04 | Anthony Camara

1:1 | 16:10 | Jeremy McKenna

2:1 | 18:57 | Anthony Camara

3:1 | 23:31 | Henrik Törnqvist

Zuschauer:

4.025