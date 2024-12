Red Bull München unterliegt im Derby gegen den ERC Ingolstadt

RBM – ING 0:4 | Abeltshauser: „Haben den Faden verloren“

Der EHC Red Bull München verlor am 24. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2024/25 das Derby gegen den Tabellenführer ERC Ingolstadt mit 0:4 (0:0|0:2|0:2). Das Topspiel sahen 10.796 Zuschauer im ausverkauften SAP Garden.

Spielverlauf Die Fans erlebten schnelles und intensives Derby-Eishockey ab der ersten Minute, denn die beiden oberbayerischen DEL-Clubs verlangten sich alles ab. Ingolstadt war zunächst einen Tick aktiver und hatte während einer doppelten Überzahl die große Chance auf die Führung, doch Daniel Schmölz knallte den Puck an die Latte (9.). Die weiteren Chancen vereitelte der starke Mathias Niederberger im Münchner Tor. Sein Konterpart Michael Garteig zeigte ebenfalls starke Paraden, beim Lattentreffer von Taro Hirose war der ERC-Torhüter im Glück (17.). So ging es ohne Tore in die erste Pause.

Auch im Mittelabschnitt durften sich die Special Teams zeigen. Die Red Bulls schickten in der 23. Minute ihre Überzahl-Formationen aufs Eis, doch den Treffer erzielten die dezimierten Gäste: Austen Keating vollendete einen Konter zum 0:1 (24.). Die Panther boten der Münchner Offensive im Anschluss wenig an und erhöhten in der 31. Minute selbst durch Alex Bretons Direktabnahme auf 0:2 (31.). Kurz vor der zweiten Drittelpause verhinderte die Latte den dritten Treffer der Ingolstädter (40.).

München suchte im Schlussabschnitt nach der schnellen Antwort, die Panther verteidigten aber weiterhin konsequent. Das eigene Angriffsspiel vernachlässigten die Gäste zunächst, ehe sie in Überzahl eiskalt zuschlugen. Riley Sheen stellte mit dem ersten Ingolstädter Torschuss des Drittels auf 0:3 (48.). Die Red Bulls brauchten nun drei Tore für die Verlängerung, Trainer Kaltenhauser nahm daher bereits vier Minuten vor der Sirene den Torhüter vom Eis. Doch auch mit sechs Feldspielern war Garteig nicht zu bezwingen. Auf der anderen Seite machte Leon Hüttl mit seinem Empty-Net-Treffer zum 0:4 (60.) den Sack endgültig zu.

Konrad Abeltshauser:

„Wir haben gut angefangen, nach dem ersten Gegentreffer aber den Faden verloren. Nach dem 0:2 wurde es schwierig. Wenn es uns gelingt, unser Spiel über 60 Minuten durchzuziehen, kommt der Erfolg wieder. Es ist reine Kopfsache.“

Tore:

0:1 | 23:58 | Austen Keating

0:2 | 30:22 | Alex Breton

0:3 | 47:17 | Riley Sheen

0:4 | 59:39 | Leon Hüttl

Zuschauer:

10.796 (ausverkauft)