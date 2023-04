Red Bulls gewinnen erstes Halbfinalspiel gegen Wolfsburg

Red Bull München siegte in Spiel 1 des Playoff-Halbfinales gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 5:2 (2:0|2:2|1:0) und geht damit in der Best-of-Seven-Serie mit 1:0 in Führung. Vor 5.728 Zuschauern im ausverkauften Olympia-Eisstadion erzielten Trevor Parkes, Emil Johansson, Maximilian Kastner, Andreas Eder und Yasin Ehliz die Treffer für den Hauptrundensieger. Spiel 2 der Halbfinalserie findet am Sonntag (13:15 Uhr) in Wolfsburg statt, Spiel 3 am Dienstag (4. April | 19:30 Uhr) in München.

Spielverlauf

Traumstart für die Red Bulls ins erste Halbfinal-Match: In der 2. Minute drückte Parkes die Scheibe zum 1:0 über die Linie. Weil München weiter den Fuß auf dem Gaspedal hatte, stand Wolfsburgs Goalie Dustin Strahlmeier unter Dauerbeschuss und musste den Puck zum zweiten Mal aus dem Netz holen (7.). Johansson traf von der blauen Linie. Nach 20 Minuten und 22:6 Torschüssen stand es also 2:0 für München.

Im Mittelabschnitt startete Wolfsburg besser: Matt Lorito erzielte den Anschlusstreffer (23.) und Mathias Niederberger musste in der Folge mehrmals glänzen. Die Grizzlys offensiv, aber die Red Bulls konterten eiskalt: Wolfsburg aufgerückt, Traumpass Patrick Hager, Kastner in den Knick (28.). Kurz darauf erhöhte Eder auf 4:1 (29.). Doch die Gäste steckten nicht auf und verkürzten zwölf Sekunden vor Drittelende durch Gerrit Fauser zum 2:4-Pausenstand.

Die Grizzlys bemühten sich um den erneuten Anschluss, aber München kontrollierte das Geschehen im letzten Drittel und verteidigte kompakt. In der 54. Minute dann das 5:2 für die Red Bulls: Ehliz fälschte perfekt ab. Vier Minuten vor der Schlusssirene nahm Wolfsburg den Torhüter vom Eis, drängte auf den dritten Treffer, fand jedoch keine Lücke mehr in der Münchner Defensive. Red Bull München gewann Spiel 1 der Halbfinalserie mit 5:2.

Ryan McKiernan:

„Wir sind sehr gut gestartet und haben das Match im letzten Drittel auch gut zu Ende gespielt. Ich bin stolz auf uns. Aber es ist erst ein Sieg, wir brauchen noch drei.“

Tore:

1:0 | 01:25 | Trevor Parkes

2:0 | 06:44 | Emil Johansson

2:1 | 22:42 | Matt Lorito

3:1 | 27:18 | Maximilian Kastner

4:1 | 28:59 | Andreas Eder

4:2 | 39:48 | Gerrit Fauser

5:2 | 53:23 | Yasin Ehliz

Zuschauer:

5.728