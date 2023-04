Red Bulls gewinnen Finalauftakt gegen Ingolstadt

RBM – ING 2:1 | Kastner: „Haben die ersten zwei Drittel sehr gut gespielt“

Red Bull München ist erfolgreich in das Playoff-Finale 2023 gegen den ERC Ingolstadt gestartet. Der Hauptrundensieger gewann mit 2:1 (1:0|1:0|0:1) und führt damit in der Best-of-Seven-Serie mit 1:0. Vor 5.728 Zuschauern im ausverkauften Olympia-Eisstadion erzielten Trevor Parkes und Frederik Tiffels die Tore für München. Weiter geht es am Sonntag um 14:15 Uhr in Ingolstadt mit dem zweiten Spiel der Finalserie.

Spielverlauf

München startete mit enormem Schwung in das erste bayerische Finale der DEL-Historie und führte ab der zweiten Minute, weil Parkes den Puck nach Vorarbeit von Filip Varejcka in die Maschen hämmerte. Kevin Reich im Ingolstädter Tor auch danach unter Dauerbeschuss, ehe drei Strafzeiten die Red Bulls ausbremsten. Die Münchner Unterzahleinheiten glänzten, so blieb es beim 1:0 nach 20 Minuten.

Ingolstadt nach dem Seitenwechsel besser im Spiel. Tye McGinn (27.) verpasste bei einem Konter den Ausgleich für die Gäste, wenig später bejubelten die Red Bulls den 50. DEL-Treffer von Tiffels zum 2:0 (28.). Die Panther danach mit guten Möglichkeiten, doch Mathias Niederberger und die Latte (37.) verhinderten den Anschluss.

Ingolstadt nahm den Schwung in den Schlussabschnitt mit und verkürzte durch Wojciech Stachowiak (43.). Der Druck der Panther hielt an, spätestens bei Niederberger war aber Endstation. Der Keeper war zur Stelle, wenn er gebraucht wurde, und sicherte den Red Bulls mit seinen Paraden den knappen 2:1-Sieg.

Maximilian Kastner:

„Wir sind so rausgekommen, wie wir es uns vorgenommen haben. Wir haben ihnen keine Zeit und keinen Raum gelassen und die ersten zwei Drittel sehr gut gespielt. So müssen wir aber über 60 Minuten auftreten.“

Tore:

1:0 | 01:33 | Trevor Parkes

2:0 | 27:34 | Frederik Tiffels

2:1 | 42:01 | Wojciech Stachowiak

Zuschauer:

5.728