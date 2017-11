Red Bulls nach Sieg in Köln wieder Tabellenführer

19. November 2017. Der EHC Red Bull München hat bei den Kölner Haien nach einer starken Leistung mit 6:2 (1:2|3:0|2:0) gewonnen. Vor 14.411 Zuschauern lagen die Münchner mit 0:2 zurück, ehe Dominik Kahun, Patrick Hager, Frank Mauer, Mads Christensen und Doppelpacker Brooks Macek das Spiel drehten. Die Red Bulls führen das DEL-Ranking aufgrund der um sieben Treffer besseren Tordifferenz vor den punktgleichen Thomas Sabo Ice Tigers an.

Spielverlauf

Die Red Bulls begannen offensiv und erspielten sich in der Anfangsphase ein deutliches Chancenplus, Haie-Torhüter Justin Peters hielt aber alle Schüsse, die auf sein Tor kamen. In der elften Minute erlaubten sich die Münchner zwei Scheibenverluste, die Ben Hanowski und Ryan Jones jeweils per Konter eiskalt bestraften. München kam aber noch im ersten Drittel zurück. Nachdem Christian Ehrhoff den Pfosten traf, erzielte Dominik Kahun im Gegenzug sieben Sekunden vor der ersten Pause das 1:2.

Im Mittelabschnitt hatte Philip Gogulla die erste gute Chance, Münchens Torhüter Danny aus den Birken war aber zur Stelle (22.). Die Gäste fanden nun wieder besser ins Spiel und tasteten sich an den Ausgleichstreffer heran. In der 34. Minute war es dann der Ex-Kölner Patrick Hager, der in seinem ersten Spiel an alter Wirkungsstätte per Direktschuss zum 2:2 traf. Die kurzzeitige Verunsicherung der Haie nutzten Frank Mauer (36.) und Brooks Macek (37.) zu zwei weiteren Treffern aus.

Im Schlussdrittel gaben die Red Bulls den Kölnern keine Gelegenheiten, sich in die Partie zurückkämpfen zu können. Die Vorentscheidung fiel elf Minuten vor dem Ende, als Brooks Macek eine Druckphase der Gastgeber mit seinem zweiten Treffer beendete. Mads Christensen legte vier Minuten später den 6:2-Endstand nach.

Yannic Seidenberg

„Wir wussten, dass wir 60 Minuten Vollgas geben müssen. Nach dem 0:2 haben wir nicht aufgegeben. Vorne haben wir die Klasse, um den Gegner unter Druck zu setzen und zu Fehlern zu zwingen. Deswegen haben wir verdient gewonnen.“

Endergebnis

Kölner Haie gegen EHC Red Bull München 2:6 (2:1|0:3|0:2)

Tore

1:0 | 10:08 | Benjamin Hanowski

2:0 | 10:39 | Ryan Jones

2:1 | 19:53 | Dominik Kahun

2:2 | 33:35 | Patrick Hager

2:3 | 35:21 | Frank Mauer

2:4 | 36:39 | Brooks Macek

2:5 | 48:23 | Brooks Macek

2:6 | 52:20 | Mads Christensen

Zuschauer

14.411