Red Bulls treffen im Champions-League-Achtelfinale auf Bern

München, 13. Oktober 2017. Der EHC Red Bull München trifft im Achtelfinale der Champions League auf den SC Bern. Das ergab die Auslosung am Freitagmittag in Helsinki. Bereits im August trafen beide Teams beim Red Bulls Salute aufeinander, die Münchner gingen als Sieger vom Eis.

„Wir freuen uns auf das Duell“

„Gegen Bern haben wir ja bereits in der Vorbereitung gespielt, konnten unseren Gegner also schon etwas kennenlernen. Wir haben gegen sie sehr gut gespielt – aber auch gesehen, wie stark sie sind“, so Kapitän Michael Wolf zum erneuten Duell zwischen dem Deutschen und dem Schweizer Meister. Wolf erwartet die Berner stärker als vor der Saison: „Es wird in der Champions League sicher ein anderes Spiel werden. Sie mischen nicht umsonst in der starken schweizerischen Liga ganz oben mit und haben auch in der Gruppenphase der Champions League starke Leistungen gezeigt.“ Der 36-Jährige blickt aber optimistisch auf die Partie: „Wir freuen uns auf das Duell gegen eines der Top-Teams aus der Schweiz.“ Dem pflichtet auch Verteidiger Konrad Abeltshauser bei: „Das ist sicher kein leichtes Los, aber ich freue mich riesig auf die zwei Begegnungen. Bern ist bekannt für eine super Stimmung in der Halle.“ Abeltshauser erwartet ein ganz enges Duell: „Wir sind beide Champions in unserer Liga. Das wird ein richtiger Fight mit ordentlich Feuer drin.“

Entscheidendes Rückspiel am 7. November im Olympia-Eisstadion

Das Hinspiel findet entweder am 31. Oktober oder am 1. November in Bern statt. Eine Woche später, am 7. November, steigt dann das Rückspiel im Olympia-Eisstadion. Die endgültige Terminierung soll Anfang nächster Woche bekanntgegeben werden. Der Sieger trifft im Viertelfinale auf den Gewinner des Duells Red Bull Salzburg gegen Växjö Lakers.

Alle Achtelfinalpartien auf einen Blick:

Tappara Tappara (FIN) vs JYP Jyväskyla (FIN)

EV Zug (SUI) vs Kometa Brno (CZE)

Adler Mannheim vs Brynäs IF (SWE)

Malmö Redhawks (SWE) vs Oceláři Třinec (CZE)

Växjö Lakers (SWE) vs Red Bull Salzburg (AUT)

Red Bull Munich vs SC Bern (SUI)

Nottingham Panthers (ENG) vs ZSC Lions Zurich (SUI)

Frölunda Indians (SWE) vs Bílí Tygři Liberec (CZE)