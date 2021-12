Red Bulls unterliegen 3:6 in Bietigheim

Keine Punkte, aber weiterhin Tabellenführer der PENNY DEL: Red Bull München hat bei den Bietigheim Steelers mit 3:6 (1:1|2:1|0:4) verloren. Ben Smith, Jonathon Blum und Austin Ortega erzielten die Tore der Münchner.

Spielverlauf

Munterer Beginn in Bietigheim: Beide Teams mit guten Offensivaktionen, aber zunächst ohne die hundertprozentigen Möglichkeiten. Eine Tempoerhöhung der Red Bulls stellte den Aufsteiger vor Probleme und zahlte sich in der 14. Minute aus: Frank Mauer in seinem 300. PENNY DEL-Spiel für München bediente Smith, der gekonnt verzögerte und Steelers-Torhüter Sami Aittokallio keine Chance ließ – 1:0. Bietigheims Antwort folgte 23 Sekunden vor der ersten Drittelpause. Riley Sheen erzielte in einer 5-gegen-3-Überzahl den Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel schalteten die Münchner einen Gang hoch. Dauerdruck auf das Tor der Steelers. In der 27. Minute war Aittokallio zum zweiten Mal chancenlos: Street legte quer und Blum drückte den Puck über die Linie. Es spielten fast nur die Red Bulls. Ortega belohnte das Team von Don Jackson per Abstauber mit dem 3:1 (33.). Bietigheim kämpfte sich aber zurück und verkürzte durch Evan Jasper (37.).

Im Schlussdrittel fälschte Sheen nach wenigen Sekunden an den Pfosten ab. München nicht mehr so dominant wie über weite Strecken des Mittelabschnitts, die Steelers mit großem Einsatz und dem Ausgleich durch Jasper (48.). In der 54. Minute brachte der Stürmer den Aufsteiger mit seinem dritten Treffer des Abends erstmals in Führung. Sheen (58.) und Brendan Ranford (59.) bauten das Ergebnis mit ihren Empty-Net-Toren auf 3:6 aus.

Endergebnis

Bietigheim Steelers gegen Red Bull München 6:3 (1:1|1:2|4:0)

Tore

0:1 | 13:55 | Ben Smith

1:1 | 19:37 | Riley Sheen

1:2 | 26:15 | Jonathon Blum

1:3 | 32:50 | Austin Ortega

2:3 | 36:23 | Evan Jasper

3:3 | 47:09 | Evan Jasper

4:3 | 53:20 | Evan Jasper

5:3 | 57:53 | Riley Sheen

6:3 | 58:37 | Brendan Ranford