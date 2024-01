Red Bulls unterliegen Berlin im Spitzenspiel

RBM – EBB 4:6 | Street: „Am Ende hat es nicht gereicht“



Der EHC Red Bull München musste sich am 38. Spieltag der PENNY DEL den Eisbären Berlin mit 4:6 (0:0|2:3|2:3) geschlagen geben. Vor 5.728 Zuschauern im ausverkauften Olympia-Eisstadion trafen Trevor Parkes, Veit Oswald, Nico Krämmer und Markus Eisenschmid für die Mannschaft von Trainer Toni Söderholm.

Spielverlauf

Beide Teams starteten mit einem aggressiven Forecheck. Es entwickelte sich ein intensives Duell, in dem zunächst die Defensivreihen glänzten. Den ersten Hochkaräter hatte München im Powerplay, doch Jonas Stettmer war gegen Parkes mit der Fanghand zur Stelle (7.). Die Red Bulls gaben im Anschluss den Ton an und erspielten sich ein deutliches Chancenplus, die beste Möglichkeit hatten aber die Gäste: Weil Frederik Tiffels freistehend nur die Latte traf (18.), ging es torlos in die erste Pause.

Im Mittelabschnitt lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Den Anfang machten die Eisbären, die in der 22. Minute durch Manuel Wiederer vorlegten. München ließ sich davon aber nicht beeindrucken und erspielte sich einige Chancen. Eine davon verwertete Parkes zum 1:1 (27.). Nur zwei Minuten später brachte Tiffels Berlin erneut in Front (29.), doch die Red Bulls hatten wieder die perfekte Antwort parat: Oswald veredelte ein sehenswertes Solo zum 2:2 (34.). Das letzte Highlight in einem mitreißenden Drittel lieferten jedoch die Gäste. Wiederer sorgte mit seinem zweiten Treffer der Partie (36.) für eine 3:2-Führung der Eisbären nach 40 Minuten.

Weiter ging es mit druckvollen Red Bulls, die vehement auf den Ausgleich drängten – mit Erfolg: Krämmer arbeitete den Puck zum 3:3 über die Linie (43.). Die Mannschaft von Trainer Söderholm war nun nah an der erstmaligen Führung dran, doch die Eisbären blieben eiskalt und legten durch Tobias Eder zum vierten Mal vor (51.). Wenig später München mit einer vierminütigen Überzahl. Eisenschmid packte den Hammer aus und glich die Partie erneut aus – 4:4 (55.). Die Red Bulls wollten mehr, aber liefen in einen Konter rein: Wiederer erzielte in Eisbären-Unterzahl das 4:5 (57.). Kurz vor Schluss machte Morgan Ellis mit einem Schuss ins leere Tor (60.) den Deckel drauf.

Ben Street:

„Es ist hart heute, weil wir viele Dinge richtig gemacht haben. Andererseits haben wir zu viele Konter zugelassen. Es ging rauf und runter – am Ende hat es nicht gereicht.“

Tore:

0:1 | 21:32 | Manuel Wiederer

1:1 | 26:16 | Trevor Parkes

1:2 | 28:27 | Frederik Tiffels

2:2 | 33:55 | Veit Oswald

2:3 | 35:45 | Manuel Wiederer

3:3 | 42:47 | Nico Krämmer

3:4 | 50:45 | Tobias Eder

4:4 | 54:45 | Markus Eisenschmid

4:5 | 56:19 | Manuel Wiederer

4:6 | 59:09 | Morgan Ellis

Zuschauer:

5.728