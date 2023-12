Red Bulls unterliegen Straubing im Derby

RBM – STR 2:4 | Krämmer: „Müssen unsere Lehren daraus ziehen“

Der EHC Red Bull München musste sich am 31. Spieltag der PENNY DEL den Straubing Tigers mit 2:4 (1:0|1:2|0:2) geschlagen geben. Vor 5.396 Zuschauern im Olympia-Eisstadion trafen Austin Ortega und Andreas Eder für die Mannschaft von Trainer Toni Söderholm.

Spielverlauf

Harte Zweikämpfe, hohes Tempo und spektakuläre Aktionen – es war viel los im ersten Drittel. Straubing hatte in Unterzahl den ersten Hochkaräter des Derbys, doch Mathias Niederberger reagierte herausragend gegen JC Lipon (3.). Wenig später klingelte es auf der anderen Seite: Ortega brachte den deutschen Meister mit seinem Powerplay-Treffer in Führung (3.). Die Red Bulls blieben tonangebend, ehe die Gäste gegen Mitte des Drittels besser in die Partie fanden. An der Münchner 1:0-Führung änderte sich vor der ersten Pause aber nichts mehr.



Auch im Mittelabschnitt sahen die Fans Power-Eishockey – und einen Blitzstart der Red Bulls: Nach nur 23 Sekunden überraschte Eder Tigers-Schlussmann Hunter Miska auf der Stockhand-Seite. 2:0 für das Team von Trainer Söderholm. Der Zwei-Tore-Vorsprung hielt aber nicht lange, denn Mark Zengerle verkürzte im Nachstochern (23.). Die Tigers erhöhten danach den Druck und wurden dafür belohnt. Drei Sekunden vor der zweiten Pause fälschte Zengerle zum 2:2 ab.



Die Gäste nahmen den Schwung in den Schlussabschnitt mit und stellten in der 48. Minute das Spielgeschehen auf den Kopf: Joshua Samanski erzielte bei angezeigter Strafe das 2:3. Die Red Bulls im Anschluss mit guten Möglichkeiten, an Miska war aber kein Vorbeikommen. Als Söderholm den sechsten Feldspieler brachte, sorgte Michael Connolly per Empty-Net-Treffer zum 2:4 (60.) für die Entscheidung.



Nico Krämmer:

„Wir hatten zu viele Scheibenverluste an der blauen Linie. Wir müssen unsere Lehren daraus ziehen und greifen im nächsten Spiel wieder an.“

Tore:

1:0 | 02:40 | Austin Ortega

2:0 | 20:23 | Andreas Eder

2:1 | 22:51 | Mark Zengerle

2:2 | 39:57 | Mark Zengerle

2:3 | 47:11 | Joshua Samanski

2:4 | 59:18 | Michael Connolly



Zuschauer:

5.396