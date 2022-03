Red Bulls unterliegen Tabellenführer Berlin

Red Bull München hat ein umkämpftes Spitzenspiel gegen die Eisbären Berlin mit 1:2 (1:1|0:0|0:1) verloren. Vor 2.863 Zuschauern im Olympia-Eisstadion erzielte Austin Ortega den Münchner Treffer gegen den Tabellenführer der PENNY DEL.

Spielverlauf

Das Tempo sehr hoch, dazu zahlreiche Großchancen – die beiden Spitzenteams zeigten gleich zu Beginn Offensiv-Eishockey auf hohem Niveau. Die erste große Möglichkeit der Red Bulls hatte Frank Mauer bereits in der 2. Minute, ehe im direkten Gegenzug Henrik Haukeland mit einer starken Parade gegen Frans Nielsen die Gästeführung verhinderte. Kurz darauf hatte Eisbären-Goalie Mathias Niederberger Glück beim Pfostenschuss von Patrick Hager (4.). Die Red Bulls weiter tonangebend, doch Berlin jubelte zuerst. Dominik Bokk fälschte in der 11. Minute erfolgreich ab zum 0:1. München aber nicht geschockt, sondern mit der schnellen Antwort nur 34 Sekunden nach dem Berliner Treffer. Ortega fand die Lücke bei Niederberger und stellte auf 1:1 – gleichzeitig der Spielstand nach 20 Minuten.

Ein ausgeglichenes Spiel sahen die Zuschauer im Mittelabschnitt. Beide Teams defensiv sehr kompakt, Großchancen waren zunächst Mangelware. Das änderte sich nach etwa zehn Minuten im zweiten Drittel. Berlin erhöhte den Druck, Haukeland war nun vermehrt im Fokus. Die Eisbären erspielten sich gute Möglichkeiten auf die Führung, doch weder Jonas Müller noch Marcel Noebels (33.) konnten den Münchner Torhüter bezwingen. Wenig später war dann wieder Niederberger auf der anderen Seite gefordert. Die Red Bulls tauchten mehrmals gefährlich vor dem Eisbären-Tor auf. Niederberger rettete aber unter anderem gegen Ortega (36.) sowie Frank Mauer (37.) – damit weiter 1:1 nach 40 Minuten.

Auch im Schlussabschnitt ging es hin und her. Um in gefährliche Abschlusspositionen zu kommen, mussten die Teams jedoch weiter viel investieren. Wenn Schüsse durchkamen, waren die starken Torhüter zur Stelle. So verhinderte Niederberger unter anderem gegen Zach Redmond (48.) die Münchner Führung. In der spannenden Schlussphase waren es dann die Gäste, die den entscheidenden Treffer erzielten. Den harten Schuss von Matt White konnte Haukeland noch abwehren, beim Abstauber von Nielsen war er chancenlos – 1:2 (55.). Die Red Bulls versuchten danach alles, doch auch mit dem sechsten Feldspieler wollte ihnen der Ausgleich nicht mehr gelingen.

Yasin Ehliz:

„Es war ein gutes und hart umkämpftes Spiel von beiden Seiten. Am Ende entscheidet ein Rebound das Duell.“

Endergebnis

Red Bull München gegen Eisbären Berlin 1:2 (1:1|0:0|0:1)

Tore

0:1 | 10:09 | Dominik Bokk

1:1 | 10:43 | Austin Ortega

1:2 | 54:52 | Frans Nielsen

Zuschauer:

2.863