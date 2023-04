Red Bulls unterliegen Wolfsburg in Spiel 3 der Halbfinalserie

RBM – WOB 3:5 | Abeltshauser: „Waren zu weit weg vom Gegner“

Red Bull München hat Spiel 3 des Playoff-Halbfinales gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 3:5 (0:0|2:4|1:1) verloren und liegt damit in der Best-of-Seven-Serie 1:2 zurück. Yasin Ehliz, Chris DeSousa und Zach Redmond erzielten vor 5.728 Zuschauern im ausverkauften Olympia-Eisstadion die Tore für den Hauptrundensieger. Weiter geht es mit Spiel 4 am Donnerstag (19:00 Uhr) in Wolfsburg.

Spielverlauf

München zu Beginn die optisch überlegene Mannschaft, doch die ganz großen Chancen fehlten. Wolfsburg verteidigte kompakt und kam danach durch zwei Überzahlsituationen besser in die Partie. In der Schlussphase des ersten Drittels dann Hochkaräter auf beiden Seiten. Erst Dustin Jeffrey bei einem Wolfsburger Konter (18.), kurz darauf Ehliz für die Red Bulls (19.). Tore sollten vor der ersten Pause allerdings nicht fallen.

Die Grizzlys im Mittelabschnitt konsequent und eiskalt. Spencer Machacek (23.), Trevor Mingoia (29.) und Dustin Jeffrey (34.) sorgten mit ihren Treffern für eine 3:0-Führung. Danach ein offener Schlagabtausch: Die Red Bulls verkürzten im Powerplay durch Ehliz (38.), ehe Tyler Morley für Wolfsburg nachlegte (39.). Das letzte Wort im zweiten Drittel hatte allerdings ein Münchner: DeSousa verkürzte in der 40. Minute auf 2:4.

Die Red Bulls übten im Schlussabschnitt viel Druck auf das Tor der Gäste aus. Eine von zahlreichen Topchancen nutzte Redmond in Überzahl zum 3:4 (45.). München weiterhin im Vorwärtsgang, einmal konnte sich Wolfsburg befreien: Machacek stellte auf 3:5 (50.). Die Grizzlys-Defensive um Torhüter Dustin Strahlmeier rückte danach erneut in den Fokus, hielt dem Münchner Sturmlauf jedoch bis zum Ende stand.

Konrad Abeltshauser:

„Wir waren zu weit weg vom Gegner und mussten dann einem Rückstand hinterherlaufen. Zum Schluss haben wir alles reingeworfen, in den Playoffs muss man aber 60 Minuten lang hartes Eishockey spielen.“

Tore:

0:1 | 22:33 | Spencer Machacek

0:2 | 28:12 | Trevor Mingoia

0:3 | 33:48 | Dustin Jeffrey

1:3 | 37:49 | Yasin Ehliz

1:4 | 38:38 | Tyler Morley

2:4 | 39:51 | Chris DeSousa

3:4 | 44:25 | Zach Redmond

3:5 | 49:41 | Spencer Machacek

Zuschauer:

5.728