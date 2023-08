Red Bulls vom bayerischen Ministerpräsident Dr. Markus Söder geehrt

Empfang in der bayerischen Staatskanzlei

Nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft in der vergangenen Spielzeit wurden die Red Bulls am Donnerstag von Ministerpräsident Dr. Markus Söder in der bayerischen Staatskanzlei geehrt.

Dr. Markus Söder, Ministerpräsident Freistaat Bayern und CSU-Vorsitzender: „Herzlichen Glückwunsch an den EHC Red Bull München zum Gewinn der Deutschen Eishockey-Meisterschaft! Zum 4. Mal Deutscher Meister – das ist eine ganz große Leistung! Bayern ist stolz auf Euch. Vielen Dank für den Besuch in der Staatskanzlei und das besondere Trikot. Weiterhin viel Erfolg für die bevorstehende Champions League und die nächsten DEL-Spiele!“.

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey: „Wir möchten uns für diese nicht alltägliche Einladung herzlich bedanken. Es ist uns eine große Ehre, heute hier sein zu dürfen. Die Mannschaft hat es sich verdient. Bayern ist das Epizentrum des deutschen Eishockeys und das wollen wir als Landeshauptstadt – auch mit unserem neuen Stadion, dem SAP Garden – vorleben. Wir wollen damit auch den Nachwuchs weiter fördern. Bayern für München und München für Bayern, das ist unser Ziel. Und natürlich wollen wir auch in den nächsten Jahren Titel gewinnen.“

Neben lobenden Worten für die Arbeit des Clubs und ausgezeichneten Leistungen auf dem Eis überreichte der Ministerpräsident Kapitän Patrick Hager sowie Christian Winkler stellvertretend für das ganze Team den bayerischen Löwen. Eine große Auszeichnung des Freistaats Bayern. Im Gegenzug bekam Söder vom EHC Red Bull München ein signiertes Trikot mit seinem Namen.

Die Red Bulls schlossen die Hauptrunde der Saison 2022/23 mit 122 Punkten ab und stellten damit einen neuen Club-Rekord auf. Nach spannenden Playoff-Runden setzen sich die Münchner im fünften Spiel der Finalserie mit 3:1 gegen den ERC Ingolstadt durch und entschieden am 23. April so die Meisterschaft mit 4:1-Siegen für sich.