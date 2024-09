Red Bulls zum DEL-Auftakt ohne Verteidiger Bittner

Der EHC Red Bull München muss mindestens an den ersten beiden DEL-Wochenenden auf Verteidiger Dominik Bittner verzichten. Der 32-Jährige zog sich im Training eine Oberkörperverletzung zu und fällt vorerst aus.

Damit verpasst der gebürtige Weilheimer den Start in die neue DEL-Saison. Am kommenden Freitag gastieren die Red Bulls zum Auftakt bei den Iserlohn Roosters (20. September | 19:30 Uhr), zwei Tage später steht das Gastspiel bei den Löwen Frankfurt an (22. September | 14:00 Uhr).

Der Rechtsschütze absolvierte in der vergangenen Spielzeit insgesamt 36 Ligaspiele (2 Tore | 7 Assists) sowie acht Champions-League-Partien (1 Assist) für den viermaligen deutschen Meister, ehe er sich zu Jahresbeginn im Heimspiel gegen die Eisbären Berlin eine Oberkörperverletzung zuzog. Erst zu Beginn der Vorbereitung Anfang August kehrte der Nationalspieler auf das Eis zurück.

Damit muss Cheftrainer Toni Söderholm zunächst auf zwei Stammspieler verzichten. Denn neben Bittner fehlt den Münchnern mit Trevor Parkes der erfolgreichste DEL-Torschütze der Clubgeschichte wegen einer Beinverletzung für mehrere Monate.