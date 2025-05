Reeperbahnfestival: Auftritte für Münchner Popmusiker*innen

Der Verband für Popkultur in Bayern (VPBy) präsentiert im Rahmen seiner BY.on Spitzenförderung seit 2015 ein bayerisches Showcase (Bavarian Export Session) auf dem Reeperbahnfestival in Hamburg. Für 2025 ist erstmals eine Zusammenarbeit mit dem Münchner Kulturreferat geplant. Ziel der Zusammenarbeit ist es, neben den in der Regel vier Acts aus der BY.on Spitzenförderung zwei weiteren Münchner Acts einen Slot bei der Bavarian Export Session auf dem Festival zu ermöglichen. Damit sollen die Sichtbarkeit und Repräsentationsmöglichkeiten von Münchner Musikschaffenden über die Grenzen der Stadt hinaus erhöht werden. Die Ausschreibung richtet sich an professionelle Münchner Einzelmusiker*innen oder Bands, die im weiten Bereich der Popmusik tätig sind und die zum Zeitpunkt ihrer Bewerbung einen nachhaltigen Nutzen aus der Teilnahme am Reeperbahnfestival ziehen können.

Die Einsendung der Bewerbungsunterlagen ist bis zum 18. Juni um 23:59 Uhr per E-Mail möglich. Bewerben können sich Einzelmusiker*innen sowie Musikgruppen / Bands mit Wohnsitz im MVV-Bereich.

Münchner Musikschaffende, die sich unabhängig von der vorliegenden Ausschreibung erfolgreich über den regulären Open Call des Reeperbahnfestivals qualifizieren konnten, können ebenfalls einen Reisekostenzuschuss von bis zu 500 Euro pro Act beim Kulturreferat bis zum 5. August 2025 beantragen.

Das Kulturreferat setzt sich dafür ein, dass Musiker*innen und Veranstalter*innen aller Geschlechter aktiv die Münchner Popmusikszene mitgestalten können. Mit dieser Ausschreibung möchten wir ausdrücklich Menschen jeglichen Geschlechts ansprechen und ein vielfältiges und inklusives Umfeld schaffen.

Die Ausschreibung mit näheren Informationen sowie das Bewerbungsformular sind zu finden unter www.muenchen.de/kulturausschreibungen. Weitere Infos zur VPBy Showcases unter https://popkultur.bayern/showcases, zur BY.on Spitzenförderung unter https://popkultur.bayern/byon sowie zum Reeperbahnfestival unter www.reeperbahnfestival.com.