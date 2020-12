Referat für Gesundheit und Umwelt: Vorgehen bei positivem Corona-Testergebnis

Bürger*innen, die selbständig einen Corona-Test durchführen und ein positives Testergebnis erhalten, sind gemäß der aktuellen Allgemeinverfügung des bayerischen Gesundheitsministeriums verpflichtet, sich unverzüglich nach Kenntniserlangung des positiven Testergebnisses in Isolation zu begeben und ihr zuständiges Gesundheitsamt zu informieren. Münchner*innen können ihr Testergebnis auf diesen Wegen ans Gesundheitsamt übermitteln:

– per E-Mail an corona-schnelltest.rgu@muenchen.de

– per Post an: Referat für Gesundheit und Umwelt, Sonderorganisation Corona, Bayerstraße 28A, 80335 München

– per Telefon unter 233-96650, wo der Anruf unter dem Menüpunkt 1 in das zuständige Team weitergeleitet wird

– per Fax unter 233-7807

Es wird gebeten, Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer, Testdatum, die Art der Testung (PCR-Test oder Antigentest) und gegebenenfalls den Beginn der Symptomatik zu übermitteln.

Bei positiv getesteten Personen, bei denen das positive Testergebnis auf einem Antigen-Schnelltest beruht, endet die Isolation, falls ein nachfolgender PCR-Test ein negatives Ergebnis aufweist, mit dem Vorliegen des negativen Testergebnisses. Ein solcher PCR-Test kann nach vorheriger telefonischer Vereinbarung bei einem niedergelassenen Arzt oder vorheriger Online-Terminvereinbarung unter www.corona-testung.de auf der Theresienwiese durchgeführt werden. Die Anreise zum Test muss individuell erfolgen, zum Beispiel mit dem Auto. Öffentliche Verkehrsmittel dürfen nicht benutzt werden.

Bei allen anderen positiv getesteten Personen endet die Isolation bei asymptomatischem Krankheitsverlauf frühestens zehn Tage nach Erstnachweis des Erregers und bei leicht symptomatischem Krankheitsverlauf frühestens zehn Tage nach Symptombeginn und Symptomfreiheit seit mindestens 48 Stunden (definiert als nachhaltige Besserung der akuten Covid-19-Symptomatik gemäß ärztlicher Beurteilung).