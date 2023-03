Regenbogen in den Münchner Bädern: SWM setzen weiteres Zeichen für Akzeptanz

Eine nachhaltige Energie- und Wasserversorgung, eine moderne Bäderlandschaft, vernetzte Mobilität, schnelles Internet und viele Services rund um das Stadtleben: Die Stadtwerke München und ihre Töchter tragen zur hohen Lebensqualität in München bei. So vielfältig wie ihre Leistungen, so vielfältig sind auch die Menschen, die im SWM Konzern arbeiten. Gemeinsam halten sie München am Laufen und gestalten die Zukunft der Stadt.

„Wir behandeln intern und extern alle Menschen gleich – egal wie sich jemand empfindet oder wen er oder sie liebt. Symbol dafür ist der Regenbogenaufkleber, der nach und nach an unseren Gebäuden und Einrichtungen angebracht wird“, so Werner Albrecht, SWM Geschäftsführer Bäder und Immobilien. Den Auftakt hatte im Februar die SWM Zentrale in Moosach gemacht. Nun sind die Münchner Bäder dran.

Nicole Gargitter, SWM Bäderleitung: „Als erstes strahlt der Regenbogen im Müller’schen Volksbad den Kund*innen entgegen. Auch aufgrund der räumlichen Nähe zum Glockenbachviertel ist das Volksbad für große Teile der queeren Community seit vielen Jahren ein beliebter Ort für Sport und Erholung, ebenso hatte der erste Trans* Inter* Badetag hier 2022 stattgefunden. Wir freuen uns, dass die Münchner Bäder eine bunte und diverse Begegnungsstätte für alle und jeden sind.“

Die SWM stehen für Vielfalt, Akzeptanz und gegenseitigen Respekt. Werner Albrecht: „Chancengleichheit und Gleichberechtigung werden bei den SWM und der MVG großgeschrieben. In einem Team mit über 11.000 Mitarbeitenden aus rund 80 Nationen leben wir eine moderne Wertekultur, die von Partnerschaftlichkeit, Toleranz und Respekt geprägt ist. Die SWM sind bunt – und heißen alle Menschen als Kund*innen und als Mitarbeiter*innen herzlich willkommen. Dabei spielen die Nationalität, das Geschlecht, die Religion, die sexuelle Orientierung, die ethnische Herkunft, das Alter oder auch eine körperliche Beeinträchtigung keine Rolle.“

Diversität und Chancengleichheit

Ein fairer, diskriminierungsfreier Umgang miteinander hat für die höchste Priorität. Mit dem Beitritt zur Unternehmensinitiative Charta der Vielfalt im Jahr 2007 sind die SWM bereits sehr früh einen wichtigen Schritt gegangen. Werner Albrecht: „Wir möchten, dass sich alle Mitarbeiter*innen abgeholt, akzeptiert und integriert fühlen – und von den gleichen Karrierechancen profitieren.“

Die Regenbogenflagge

Der Regenbogen steht mit seinen bunten Farben die Vielfalt der Lebens- und Liebesformen. Die Regenbogenflagge setzt ein Zeichen für Akzeptanz und gegen Diskriminierung von LGBTIQ*-Menschen (Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans-/Inter-Personen sowie Queers).

Sie heißt auch Pride Flag. „Pride“ (Stolz) steht dafür, erhobenen Hauptes zu sich zu stehen und sich nicht verstecken zu müssen.

Sie ist mehr als nur eine bunte Fahne: Seit den späten 1970er Jahren ist sie das internationale Symbol für die Akzeptanz und Gleichberechtigung von Menschen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren.

Gut zu wissen – jede Farbe hat eine Bedeutung: Rot = Leben, Orange = Gesundheit, Gelb = Sonnenlicht, Grün = Natur, Königsblau = Harmonie, Violett = Geist.