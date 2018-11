Regine Sixt erhält Ehrenpreis der Business Women’s Society

Oktober 2018 – Der Ehrenpreis der BWS geht in diesem Jahr – und somit zum ersten Mal – an Regine Sixt. Ausgezeichnet wird damit eine Unternehmerin und Stiftungsgründerin, die mit einer unverkennbaren Mischung aus Bestimmtheit und Sympathie über Jahrzehnte international Maßstäbe in Wirtschaft und Gesellschaft setzt. Regine Sixt wird die Ehrung im Rahmen der ersten Verleihung des BWS-Awards persönlich in München entgegennehmen.

„Regine Sixt hat gemeinsam mit ihrem Mann das Familienunternehmen Sixt zu einem börsennotierten Weltkonzern, der mittlerweile in über 115 Ländern tätig ist, ausgebaut“, so Saina Bayatpour, Gründerin der BWS. „Darüber hinaus treibt sie neben ihrem hohen beruflichen Einsatz auch zahlreiche soziale Projekte auf bemerkenswerte Art und Weise mit viel Energie und Herzblut voran. Als Hommage an eine bewundernswerte Frau, starke Persönlichkeit und derartig erfolgreiche Unternehmerin ist Regine Sixt die perfekte Preisträgerin für unseren ersten Ehrenpreis.“

Regine Sixt ist nicht nur eine erfolgreiche Unternehmerin, sondern auch eine weltweit anerkannte Philanthropin: im Jahr 2000 gründete sie die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung „Tränchen Trocknen“, die sich seit dem mit mehr als 140 Projekten in über 60 Ländern für Kinder mit den unterschiedlichsten Schicksalen einsetzt. Die Stiftung fokussiert sich in ihrer Arbeit für die Bereiche Bildung, Gesundheit, Fürsorge und Nothilfe. Regine Sixt ist eine starke Frau, die ihren Weg geht. Eine Unternehmerin in einer männlich dominierten Wirtschaftswelt. Eine Mutter, die Beruf und Privatleben zu verbinden wusste, als „Work-Life-Balance“ noch ein Fremdwort war. Dabei hat sie sich ihre Lebenslust nie verbieten lassen.

„Es war mir als Frau stets wichtig Familie vorzuleben und Karriere zu erleben. Der Ehrenpreis der Business Women‘s Society für mein soziales Engagement und meine unternehmerischen Leistungen ist mir eine große Ehre und Zugleich Ansporn, meinen Weg weiter zu gehen“, so die Preisträgerin Regine Sixt.

Der BWS-Award wird am 7. November neben dem Ehrenpreis in drei weiteren Kategorien an Frauen verliehen, die sich durch eine herausragende Persönlichkeit, eine einzigartige Business-Idee oder durch eine eindrucksvolle Art der Vereinbarkeit von Beruf und Familie verdient gemacht haben. Jede Frau aus dem deutschsprachigen Raum konnte sich selbst bewerben oder von anderen nominiert werden. Vorschläge konnten in den drei Kategorien

„Outstanding Personality“, „Best Start-up idea“ und „Working-Mom of the year“ eingereicht werden.

Die Schirmherrschaft wird von Münchens Bürgermeister Josef Schmid, Moderatorin Jana Ina Zarrella und Stadträtin der FDP Gabriele Neff übernommen. Die Verleihung wird moderiert von Bunte-Host Carolin Henseler. Im Vorfeld an die Verleihung findet zusätzlich ein Kongress der BWS für Frauen, die sich vernetzen oder beruflich weiterentwickeln möchten, im Münchener Gloria Palast statt. Frauen mit beeindruckenden Lebensgeschichten erzählen von ihrem Erfolgsweg und informieren über wichtige wirtschaftliche Themen. Durch das Programm führt Moderatorin Alexandra Polzin. Auf der Agenda stehen neben zwölf Speaches, u.a. von Snowboard-Olympiasiegerin Nicola Thost oder Profi-Skiläuferin Gela Allmann, ein Podiums-Talk, eine Pitch-Arena, zahlreiche Networking-Spots sowie die Präsentation eines von der BWS ins Leben gerufene Charity Projekts. Tickets für den Kongress und Award bis zum

6. November unter: www.proudtobeme.de/tickets/.