Reichenbachbrücke: Versuchtes Tötungsdelikt – Polizei sucht Zeugen!

Am Sonntag, 20.06.2021, kam es gegen 03:50 Uhr auf der Reichenbachbrücke zu einem Angriff einer bislang unbekannten männlichen Person auf letztendlich drei Personen. So wurde zunächst ein 37-Jähriger aus dem Landkreis Rosenheim im Rahmen eines Streites von dieser Person vermutlich mit einer Flasche angegriffen und im Gesichtsbereich verletzt. Aufgrund dieser Auseinandersetzung wollte ein 28-Jähriger mit Wohnsitz in München den Notruf verständigen, woraufhin dieser von dem unbekannten Täter – vermutlich ebenfalls mit einer Flasche bzw. einem abgebrochenen Flaschenrest – gegen den Halsbereich geschlagen wurde. Eine 19-jährige Bekannte (mit Wohnsitz im Landkreis München) des Opfers wurde zudem durch einen Flaschenwurf von Seiten des Täters leicht am Kopf verletzt. Ihr Bekannter erlitt durch den Angriff eine schwerwiegende und tiefe Halsverletzung, die durch hinzukommende Polizeibeamte der 2. Einsatzhundertschaft der Münchner Polizei bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes abgedrückt werden musste. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wurde notoperiert und schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Seine Bekannte wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der dritte Verletzte erlitt mehrere Verletzungen im Gesichtsbereich und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Täter konnte vor Eintreffen der Einsatzkräfte vom Tatort in Richtung Erhardtstraße flüchten. Die Ermittlungen wurden noch in der Nacht von der Mordkommission München (Kommissariat 11) übernommen.

Zeugenaufruf:

Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 20.06.2021, zur Tatzeit relevante Beobachtungen im Zusammenhang mit diesen Ereignissen an der Reichenbachbrücke gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei München in Verbindung zu setzen. Dazu sind gefertigte Video- oder Fotoaufnahmen von der Reichenbachbrücke im relevanten Zeitraum für die Ermittlungen wichtig. Zu diesem Zweck wurde ein Upload-Portal eingerichtet, worüber in der Nacht anwesende Personen Bild- und Videodateien für die Ermittlungen hochladen können.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, dunkle Hautfarbe, 20 – 35 Jahre alt, 170 – 180 cm groß, schlank, kurze dunkle Haare (verm. mit Side- oder Undercut); bekleidet entweder mit olivgrünem, rotem oder einem schwarzen T-Shirt mit weißer Aufschrift, ggf. Druckknöpfe an den Gesäßtaschen einer dunklen Hose, es wurde auch ein möglicherweise medizinischer Verband an einem Ellenbogen des Täters beschrieben, wobei hierbei auch an einen dort getragenen Mund- Nasenschutz zu denken wäre.