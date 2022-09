Reinigungshotline für Wiesn-Anwohner

Bei Aufruf Sauberkeit. Das Referat für Arbeit und Wirtschaft bietet der Nachbarschaft rund um die Theresienwiese auch in diesem Jahr einen Reinigungsservice an. Wer an der Theresienwiese wohnt und Verunreinigungen seines Privatgrundstücks, der Tor- oder Hauseingänge durch Wiesngäste feststellt, kann über eine Webseite den Reinigungsservice beauftragen.

Unter http://www.wirtschaft-muenchen.de/reinigung-anwohner-oktoberfest-2022 können täglich zwischen 8 und 10 Uhr Verschmutzungen gemeldet werden. Alle Aufträge werden am Tag des Eingangs abgearbeitet. Während der Wiesnzeit steht täglich von 8 bis 16 Uhr ein mobiles Reinigungsteam mit Fahrzeug und Hochdruckreiniger bereit. Das Team reinigt private Wege bis zur Haustür und Einfahrten bis zum Garagentor, nicht aber Gehwege oder öffentliche Straßenbereiche.

Das Einsatzgebiet des Reinigungsteams wird im Norden begrenzt durch die Bayer- und Landsberger Straße, im Osten durch den Verlauf Paul-Heyse-, Pettenkofer- und Goethestraße, im Süden durch die Hans-Fischer- und Lindwurmstraße sowie im Westen durch die Ganghofer-, Holzapfel- und Gollierstraße.