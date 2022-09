Reinigungskraft beklaut Gäste im Festzelt

Am Sonntag, 18.09.2022, gegen 22:45 Uhr, konnten Taschendiebfahnder einen 39-Jährigen mit Wohnsitz in München dabei beobachten, wie dieser mehrere Jacken aus einer Box in einem Festzelt entwendete und diese in eine Putzkammer verbrachte. Hier durchsuchte er die Jacken nach Wertgegenständen. In der Folge wurde er durch die Taschendiebfahndern kontrolliert und vorläufig festgenommen.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige als Reinigungskraft in dem Festzelt arbeitet. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.

Die Jacken konnten im weiteren Verlauf den Besitzerinnen wieder ausgehändigt werden. Der Tatverdächtige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.