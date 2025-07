Reizstoff in Schule freigesetzt

Am Mittwochvormittag ist in einer Schule im Stadtteil Am Hart ein größerer Rettungsdienst- und Feuerwehreinsatz abgearbeitet worden. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde ein Reizstoff freigesetzt, woraufhin zahlreiche Schülerinnen und Schüler über Reizungen der Augen und Atembeschwerden klagten.

Kurz vor Mittag gingen Notrufe in der Leitstelle München ein, die mehrerer Personen mit tränenden Augen und Atembeschwerden schilderten. Die Leitstelle sendete aufgrund der zu erwartenden Personenzahl mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Schule.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich um die Sicherung des betroffenen Bereichs, führten Messungen durch und bereiteten für eine eventuelle Dekontaminierung das Material vor. Im Anschluss führten sie Lüftungsmaßnahmen des betroffenen Bereichs durch. Das Rettungsdienstpersonal sichtete währenddessen die betroffenen Personen und wiesen ihnen Behandlungskategorien zu, um sich schnellstmöglich einen Überblick über die Behandlungsdringlichkeiten zu verschaffen.

Insgesamt wurden 69 Kinder und Jugendliche in einem benachbarten Gebäude gesichtet. Davon wiesen 16 leichte gesundheitliche Beschwerden auf, drei mussten zur weiteren Behandlung in Kliniken transportiert werden.

Die Herausforderung für die Einsatzkräfte bestand vor allem darin, unter den vielen anwesenden Kindern die tatsächlich betroffenen Personen schnell und gezielt herauszufiltern. Eine akute Gefährdung weiterer Personen konnte darüber hinaus nicht festgestellt werden.

Vor Ort waren rund 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz, darunter auch Ehrenamtliche einer Bevölkerungsschutzeinheit.

Die Ermittlungen zur Ursache des Vorfalls dauern an.