Rekordsommer-Nachschlag: Das Dante-Freibad, das Prinzregentenbad, das Schyrenbad und das Ungererbad gehen in die Verlängerung

München, 06.09.2018. Im Gegensatz zum durchwachsenen Sommer 2017 war der diesjährige in München einfach super. Das haben auch die SWM Sommerbäder gespürt: Vom 29. April bis gestern kamen etwas mehr als 1 Million Besucher und Besucherinnen in die acht Münchner Sommerbäder (Kinder unter 6 Jahren jeweils nicht mitgerechnet, da diese freien Eintritt haben).

Und weil der Spätsommer jetzt weiterglänzt, verlängern die SWM die Sommerbadsaison im Dante-Freibad, im Prinzregentenbad, im Schyrenbad und im Ungerrbad bis einschließlich Sonntag, 16. September. Montag bis Donnerstag von 10 bis 19 Uhr und Freitag bis Sonntag von 9 bis 19 Uhr können die Besucher und Besucherinnen hier sporteln, baden und die Sonne genießen.

Darüber hinaus steht den Badegästen auch der Stadionbereich des Dantebads zur Verfügung. Dieser hat Montag, Mittwoch und Freitag von 7 bis 23 Uhr und an den übrigen Tagen von 7.30 bis 23 Uhr geöffnet. In den anderen fünf Freibädern endet die Saison mit dem letzten Tag der Sommerferien am Montag, 10. September.

M-Bäder, die Herbst-Auszeit

Auch nach der verlängerten Sommerbadsaison kann man in den M-Bädern schöne Herbsttage im Wasser unter freiem Himmel genießen. Der Stadionbereich des Dantebads mit 50-Meter-Schwimmerbecken, Erlebnisbecken und Sonnentribüne geht dann nahtlos in den Winterbetrieb über. Auch fast alle Hallenbäder der SWM haben schöne Freibereiche, teils mit beheizten Außenbecken. Aufwärmen kann man sich ebenfalls in den zehn abwechslungsreichen Saunalandschaften.