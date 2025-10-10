Rekordstart: Taylor Swift knackt Doppelspitze der Charts

Diese Woche geht in die Geschichtsbücher der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment ein. Superstar Taylor Swift dominiert die Hitliste nach Belieben und stellt mit ihrem neuen Album „The Life Of A Showgirl“ hierzulande diverse Rekorde auf. Die Übersicht:

„The Life Of A Showgirl“ erzielt die umsatzstärkste Startwoche eines internationalen Solo-Acts seit Beginn der Datenaufzeichnung durch GfK Entertainment vor 25 Jahren

Taylor Swift ist der erste internationale Artist, der mit zwei New Entries parallel auf Platz eins der Album-Charts („The Life Of A Showgirl“) und Single-Charts („The Fate Of Ophelia“) stürmt

Niemand ist bisher mit mehr Songs gleichzeitig in die Top 10 eingestiegen. Taylor Swift kommt auf insgesamt acht Top 10-Neuzugänge; neben „The Fate Of Ophelia“ sind das u. a. noch „Opalite“ (drei), „Elizabeth Taylor“ (vier) und „Father Figure“ (fünf)

„The Life Of A Showgirl“ ist das meistgestreamte Album am Release-Tag (12,2 Millionen Abrufe am 3.10.)

Taylor Swift ist der meistgestreamte weibliche Artist innerhalb von 24 Stunden (14,5 Millionen Abrufe am 3.10.)

„The Life Of A Showgirl“ ist das meistverkaufte Vinyl-Album an einem Tag und innerhalb einer Woche

Frank Briegmann, Chairman & CEO Universal Music Central Europe und Deutsche Grammophon: „Taylor Swift ist die größte Künstlerin der Welt und mit ‚The Life Of A Showgirl‘ hat sie erneut Rekorde gebrochen. Mit der umsatzstärksten Album-Release-Woche eines internationalen Solo-Artists seit Beginn der Datenaufzeichnung vor 25 Jahren und mit gleich acht New Entries in den Top 10 der Offiziellen Deutschen Single-Charts, inklusive der Doppelspitze der Single- und Album-Charts, krönen wir nun diese herausragende Chartwoche und Taylor Swift. Wir sind glücklich, mit einer so kreativen und vielseitigen Künstlerin zusammenarbeiten zu dürfen. Ich gratuliere Taylor und meinem ganzen Team zu diesem Start und wünsche viel Spaß mit diesem fantastischen Album.“

Außerhalb von Taylor Swift gibt es in den Album-Charts viele weitere Neuzugänge. Rapper Kool Savas („Lan Juks“) etwa schnappt sich vor dem wiedererstarkten „KPop Demon Hunters“-Soundtrack (von sechs auf drei) die Silbermedaille. Außerdem gehören gleich drei Schlager-Acts zum vorderen Dutzend, und zwar Beatrice Egli („Hör nie auf damit“, vier), Ben Zucker („Kämpferherz“, fünf) und Vincent Gross („Prost!“, zwölf).

In den Single-Charts rutscht der offizielle Sommerhit „Golden“ nach einem neunwöchigen Nummer-eins-Lauf an die zweite Stelle. Alex Warrens Dauerbrenner „Ordinary“ rangiert auf Platz sechs. Neue Musik gibt’s u. a. von SSIO & K.I.Z („Ich Ich Ich Ich Ich“, 28) und „Herzensmensch“ Montez (39) auf die Ohren.

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von ca. 2.600 Händlern/Filialen sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Streaming-Plattformen.