Renitenter Ladendieb am Hauptbahnhof festgenommen

Am Donnerstag, 04.04.2019, gegen 16.00 Uhr, entwendete ein 35-jähriger Ungar aus einem Kaufgeschäft am Hauptbahnhof zwei Parfümflaschen. Er nahm diese in seine Hände und verließ ohne zu bezahlen das Geschäft.

Dabei wurde er von einem 33-jährigen Ladendetektiv beobachtet und verfolgt. Dieser sprach ihn dann vor dem Geschäft an. Der 35-Jährige versuchte daraufhin wegzulaufen und schmiss das Parfüm fort. Als der Ladendetektiv ihn festhalten wollte, trat er mit dem Fuß nach ihm und traf ihn am Bauch. Es kam zum Gerangel, wobei der Ladendetektiv letztendlich Unterstützung von weiteren Ladendetektiven bekam.

Zusammen brachten sie den 35-Jährigen dann zurück ins Büro. Er wurde anschließend der Polizei übergeben und vorläufig festgenommen.