Der beliebte Stachus-Brunnen musste am Montag, 10. Juli, außer Betrieb genommen werden. Aufgrund eines technischen Defekts drang Wasser in die Brunnenstube.

Das Baureferat arbeitet mit Hochdruck an der Reparatur der Brunnentechnik, um den Brunnen so schnell wie möglich wieder in Betrieb nehmen zu können.