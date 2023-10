Rettung für die Freie Szene

Rathauskoalition will durch Finanzspritzen die kulturelle Vielfalt der Stadt bewahren

Kostensteigerungen treffen auch die Freie Szene. Zahlreiche Einrichtungen stehen am Scheideweg. Die Rathauskoalition will die Freie Szene erhalten, setzt sich für eine effektive finanzielle Unterstützung durch die Stadt ein und bietet damit Planungssicherheit.

Die Kultur lebt von ihrer Vielfalt, und die Freie Szene ist ein unverzichtbarer Teil. Leider sind auch hier die Auswirkungen von Kostensteigerungen spürbar, und zahlreiche Einrichtungen stehen vor einer wichtigen Entscheidung: “Können wir die anstehenden Mieterhöhungen und steigenden Kosten noch bewältigen?” SPD/Volt und Die Grünen – Rosa Liste sind fest entschlossen, die Freie Szene zu unterstützen, und setzen sich entschieden für eine effektive finanzielle Unterstützung durch die Stadt ein. Schon seit 1995 fördert das Kulturreferat die Freie Theater- und Tanzszene mit einem aktuellen Budget von über einer Million Euro jährlich. In den kommenden Jahren steht eine Reform des Fördermodells an. Bemühungen, die jedoch für viele in der Szene zu spät kommen könnten. Denn die steigenden Personal- und Sachkosten belasten sie erheblich. Insbesondere die Spielorte, die Mietverträge verlängern müssen, sind akut bedroht. Die Rathauskoalition geht dies entschieden an. Schließlich bedeutet der Verlust eines Spielorts nicht nur den Verlust eines Kulturortes, sondern auch den Verlust eines Stücks Vielfalt in der Stadt – oft für immer. Deshalb sollen Finanzmittel schnellstmöglich bereitgestellt und der Freien Szene damit eine langfristige Planungssicherheit gewährleistet werden.

„Wir lieben Kultur. Und die Freie Szene ist ein unverzichtbarer Teil davon. Ein Teil, der unsere Stadt ungemein bereichert. Angesichts der enormen Kostensteigerungen teilen wir die Sorge, dass Spielorte schließen müssen. Das darf nicht sein. Denn die Erfahrung zeigt: Was weg ist, ist weg … und fehlt. Gerade in Zeiten von hoher Inflation und weiter steigenden Mieten helfen wir, die bunte Vielfalt unserer Stadt zu erhalten.“

Lars Mentrup, Stadtrat der SPD/Volt-Fraktion

„München braucht die freie Kulturszene wie die Luft zum Atmen. Inflation, steigende Miet-, Energie- und Lohnkosten drohen den Kultureinrichtungen aber die Luft abzudrehen. Deshalb setzen wir uns für einen Existenzsicherungsfond ein, um die freie Szene in ihrer Vielfalt zu erhalten.”

Dr. Florian Roth, Stadtrat der Fraktion Die Grünen- Rosa Liste