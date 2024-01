Rettungshubschrauber mit Farbe beschmiert

Am Montag, 22.01.2024, gegen 11:30 Uhr, wurde die Einsatzzentrale der Münchner

Polizei durch die Hubschrauberbesatzung eines in München ansässigen

Luftrettungsunternehmens darüber informiert, dass es soeben zur Sachbeschädigung an

ihrem Helikopter gekommen ist. Ein bislang unbekannter männlicher Täter besprühte mit

dunkler Farbe aus einer Spraydose den in der Firstalmstraße 9 abgestellten Rettungshubschrauber und entfernte sich anschließend in Richtung Weißenseepark.

Unbeteiligte Zeugen verfolgten den Täter noch, bevor sie ihn letztendlich aus den Augen

verloren haben.

Der Rettungshubschrauber, besetzt mit einer Notarztbesatzung, war zu einem

nahegelegenen notfallmedizinischen Einsatz gerufen worden. Während der Notarzt

mittels Seilwinde am Ereignisort abgelassen worden ist, suchte der Pilot eine

nahegelegene Grünanlage auf, um mit seinem Luftfahrzeug in der Zwischenzeit zu

parken.

Eine sofort eingeleitete Fahndung erbrachte bislang keine Hinweise auf den Täter.

Der Helikopter ist im Bereich des Hecks an zwei Stellen beschmiert worden. Die

Funktionsfähigkeit des Fluggerätes war weiterhin gegeben. Der Sachschaden kann bis

dato noch nicht beziffert werden.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 26 (Sachbeschädigung) der Münchner

Kriminalpolizei.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, Bart; dunkel gekleidet, Wollmütze, dunkle Adidas-Turnschuhe

mit weißen Streifen

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Firstalmstraße und dem

Weißenseepark Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall

stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.