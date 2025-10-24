Rettungswagen der Feuerwehr in Unfall verwickelt – Hadern

Freitagmorgen ist ein Rettungswagen (RTW) der Berufsfeuerwehr in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Ein Rettungs- und ein Notarztwagen waren gegen 6:45 Uhr in die Landsberger Straße zu einem Notfall gerufen worden. Nach einer Versorgung vor Ort musste ein schwerstverletzter Mann in eine Münchner Klinik transportiert werden. Der Rettungswagen war deshalb um kurz vor halb 8 Uhr mit Blaulicht und Einsatzhorn auf der Waldwiesenstraße in Fahrtrichtung Süden unterwegs, als eine Jugendliche die Fahrbahn überquerte. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung kam es zum Zusammenstoß, woraufhin die Fußgängerin stürzte. Der Notarzt, der sich mit im RTW befand und ein Notfallsanitäter stiegen umgehend aus und versorgten die Verletzte. Nach kurzer Untersuchung stellten sich die Verletzungen aber als so leicht heraus, dass der RTW den Transport des kritischen Notfallpatienten fortsetzen konnte. Die Jugendliche wurde weiter von der restlichen Besatzung des Notarztwagens und einer Polizeistreife, die sich unmittelbar vor und hinter dem RTW befanden, versorgt. Anschließend wurde sie zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht, wo glücklicherweise nur leichte und oberflächliche Verletzungen festgestellt wurden.

Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.