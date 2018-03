REVOLVERHELD SIND ZURÜCK: Erste offizielle Single „Immer noch fühlen“ erscheint heute!

Vor dreizehn Jahren veröffentlichten Revolverheld ihr Debütalbum. Seitdem erschienen vier Studio-Alben, die alle in die deutschen Top Ten einstiegen. Von insgesamt fünfzehn ausgekoppelten Singles enterten allein drei aus ihrem letzten Album »Immer in Bewegung« ebenfalls direkt die Liste der besten zehn der Charts. Mit ihrem bisherigen Karriere-Highlight, der TV-Produktion und Albumveröffentlichung von »MTV Unplugged in drei Akten«, legten Johannes Strate, Kristoffer Hünecke, Niels Kristian Hansen und Jakob Sinn ihre bis dato höchste Platzierung in den Chartnotierungen hin. Die anschließende Arena-Tour begeisterte mehr als 230.000 Zuschauer und läutete Ende 2016 die angekündigte Bandpause ein.

Jetzt meldet sich das Erfolgsquartett mit einem Paukenschlag zurück: Heute erscheint die erste offizielle Single aus ihrem im April erscheinenden neuen Album »Zimmer mit Blick«. »Immer noch fühlen« zeigt eine ganz neue Facette der Hamburger und ist der mit Abstand tanzbarste Track, der je aus der Feder von Revolverheld kam. Inhaltlich erinnert der Song an prägende Momente, die man immer bei sich trägt. »Nicht als pure Nostalgie, sondern als das Feiern des Moments im Hier und Jetzt«, so Strate. »Vielleicht kann das eine gute Idee sein, um in Zeiten wie diesen, seinen inneren Kompass wieder auszurichten.«

Ebenfalls heute – kurz nach ihrer Abreise nach Südafrika, um an der Aufzeichnung der neuen Staffel von »Sing meinen Song – Das Tauschkonzert« teilzunehmen – geben Revolverheld die Termine ihrer Clubtour bekannt, die Ende April startet. Karten für die besonderen, intimen Liveshows können ab 12. März, 10:00 Uhr exklusiv via www.revolverheld.de erworben werden. Bereits am 11. März können Fans sich im Shop registrieren, um den Vorverkaufsstart nicht zu verpassen.

REVOLVERHELD – CLUBTOUR 2018:

30.04.2018 München, Strom

01.05.2018 Leipzig, Werk 2

02.05.2018 Stuttgart, Wizemann

03.05.2018 Bochum, Zeche

04.05.2018 Hamburg, Mojo

13.05.2018 Worpswede, Musikhall

14.05.2018 Berlin, Lido

15.05.2018 Dresden, Beatpol

16.05.2018 Frankfurt, Batschkapp

17.05.2018 Köln, Gloria

____________________________________________________

Album „Zimmer mit Blick“

VÖ 13.04.