REWE Family Tour am 01.07.2017 auf der Theresienwiese München

• Sechs Events voller Ernährung & Genuss, Musik & Show, Beauty, Fußball und natürlich Spiel & Spaß

• Neu dabei: Die Themenwelt „Aus Deiner Region“

• Stars auf der REWE Music Stage: Stefanie Heinzmann, Gil Ofarim, Wincent Weiss, Cat Ballou, Madcon und Tagtraeumer

• 8 Promi-Köche in der REWE Deine Küche Genuss-Arena – neu dabei: Alexander Kumptner

• Moderation: Guido Cantz

• Der Eintritt ist frei!

Vom 17. Juni und bis zum 5. August geht „REWE Family – Dein FamilienEvent“ auf große Deutschland-Tour und macht dabei Halt in Köln, Bad Vilbel, München, Stuttgart, Hamburg und Berlin. In der REWE Deine Küche Genuss-Arena servieren Promi-Köche Informationen und Inspirationen rund um das Thema Kochen & Ernährung. Im REWE Street Food Markt können sich die Besucher bei lässigen DJ-Klängen durch ein Best-of der kreativen Straßenküche ihrer Region probieren. Auf der REWE Music-Stage warten Top Acts und die REWE Family Bühnen-Show auf die Besucher, moderiert von Guido Cantz. In der REWE Beauty-Lounge bieten professionelle Beauty-Experten Styling-Tipps – dazu gibt’s coole Beats & frische Smoothies. In der REWE Fußballwelt stellen kleine Torjäger ihr Können unter Beweis, und das REWE Kinderland lädt die kleinsten Besucher dazu ein, spielerisch viel über Lebensmittel zu erfahren. Neu dabei: Die Themenwelt „Aus Deiner Region“, in der Frische und Qualität von regionalen und lokalen REWE Partnern präsentiert werden.

REWE Deine Küche steht für all unsere Aktivitäten rund um’s Kochen und gesunde Ernährung. Das gibt es auch bei REWE Family in der REWE Deine Küche Genuss-Arena zu entdecken – sie ist das kulinarische Zentrum von REWE Family – mit großer Kochbühne, den REWE Bistros und dem REWE Grillgarten.

Gleich acht Promiköche – jeweils zwei pro Event – verraten in diesem Jahr auf der REWE Deine Küche Kochbühne spannende Rezepte und hilfreiche Küchentricks. Mit dabei sind neben Holger Stromberg auch Stefan Marquard, Björn Freitag, Ali Güngörmüs, Frank Oehler, Frank Buchholz, Andi Schweiger und – erstmals im REWE Family-Koch-Team – der österreichische Sternekoch Alexander Kumptner. Die Kochshows präsentiert TV- und Radiomoderator Andreas Wurm – bekannt als Stadionsprecher beim DFB-Pokalfinale.

In der neuen Erlebniswelt „Aus Deiner Region“ kann man Qualität und Frische von REWE RegionalProdukten riechen, fühlen und schmecken: Gemeinsam mit Bauern und Erzeugern aus der Region zeigt REWE Family den Besuchern hier, welche Produkte direkt in der Nähe ihres Wohnortes angebaut werden und damit einen möglichst kurzen, umweltschonenden Weg bis in die heimischen Küchen haben. Kleine Gärtner können in dieser Erlebniswelt selbst zu Samen & Erde greifen und ihre eigenen Mini-Gärten anschließend mit nach Hause nehmen.

Den Duft aus verschiedensten Töpfen in der Nase, entspannte Menschen links und rechts und ein cooler Drink in der Hand – das ist der REWE Street Food Markt. Hier präsentiert jeweils 5-6 Foodtrucks aus der Region ein „Best of“ der aktuellen Street Food-Szene – ganz „gechilled“ bei entspannten DJ-Sounds.

Auf der REWE Music-Stage führt Moderator Guido Cantz – bekannt aus „Verstehen Sie Spaß?“ und von seinem Solo-Programm „Blondiläum“ – durch das Programm mit Top Acts* wie Stefanie Heinzmann, Gil Ofarim, Wincent Weiss, Madcon und Cat Ballou sowie der REWE Family Bühnen-Show mit einem neuen rasanten Programm rund um Dance- und Drum-Performance, Hiphop, Slackline und Rope Skipping.

TV-Moderator Eric Schroth präsentiert in der REWE Beauty-Lounge gemeinsam mit Hair- und Make-up Experten die neuesten Beauty-Trends, während die Besucher entspannt frische Smoothies genießen und den Sounds von DJane Cath Boo lauschen können. Auf der REWE Beauty Stage bekommen die Besucherinnen ein heißes Sommer-Styling oder eine elegante Abendfrisur, in den Fashion Talks geht es um Farb- und Typberatungen und in den Workshops lernen die Damen in kleiner Runde, wie man die Tipps der Profis richtig umsetzt. Auch für die Herren ist wieder etwas dabei: Im Men’s Talk werden Tipps zur optimalen Bart-Pflege und zum Hair Styling gegeben.

In der REWE Fußballwelt können junge Kicker-Talente schon jetzt zeigen, wie gut sie sind: Beim Schuss auf die drehende Torwand sind Zielsicherheit und Geschick gefragt. Beim Dribbel Duell wird „1 gegen 1“ gespielt und am XXL-Tischkicker haben schon viele Söhne ihre Väter haushoch besiegt! Das Team vor Ort sorgt dafür, dass der Teamgeist nicht zu kurz kommt – mehrmals am Tag treten spontan gebildete Mannschaften auf dem REWE Family Soccer Court gegeneinander an.

Im REWE Kinderland warten Spiel und Spaß auf die Kleinsten der Familie: Im Kindereinkaufsparadies können alle zwischen 3 und 10 Jahren nach Herzenslust shoppen, auf der Riesenrollenrutsche geht es rasant abwärts und beim Traktorrennen wird kräftig in die Pedale getreten. Ganz nebenbei lernen die Kids hier spielerisch viel über Lebensmittel und den richtigen Umgang mit ihnen.

Die Termine im Überblick:

Köln: 17.06.2017, Flughafen Köln/Bonn

Bad Vilbel: 24.06.2017, Burgpark & Festplatz

München: 01.07.2017, Theresienwiese

Stuttgart: 15.07.2017, Cannstatter Wasen

Hamburg: 22.07.2017, Außengelände des Volksparkstadions

Berlin: 05.08.2017, Zentraler Festplatz Öffnungszeiten: jeweils 10:00 – 19:00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Mehr Infos finden Sie unter www.rewe-family.de.

*Die Music Acts variieren von Event zu Event – mehr dazu erfahren Sie auf der Website.