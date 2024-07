REWE Süd spendet zum 30. Geburtstag 30.000 Euro an die Münchner Tafel

Die Warenspende umfasst lang haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis sowie Windeln.

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Münchner Tafel hat REWE Süd Waren im Wert von 30.000 Euro gespendet. „Es ist absolut beeindruckend, was Hannelore Kiethe und das ganze Team an über 1.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in diesen drei Jahrzehnten bewegt haben. Sie leisten einen unschätzbaren Beitrag, um Armut in München zu bekämpfen und bedürftigen Menschen zu helfen“, so Elisabeth Promberger, die Vorsitzende der Geschäftsleitung der REWE Süd bei der Übergabe der Spende an die Mitgründerin und Vorsitzende der Münchner Tafel Hannelore Kiethe. Die Warenspende umfasst lang haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Suppen, Reis, Speiseöle, Essig, Zucker, Eintöpfe sowie Windeln und Binden.

„Die Münchner Tafel darf sich glücklich schätzen, einen starken Partner wie REWE Süd an der Seite zu haben. Jede Woche dürfen wir die Märkte anfahren und die für uns aussortierte Ware abholen. In Krisenzeiten werden wir immer großzügig unterstützt. Nun feiern wir unser 30-jähriges Bestehen und REWE überrascht uns mit einem Riesengeschenk – haltbare Ware im Wert von 30.000 Euro, welche wir an unsere dankbaren Gäste verteilen dürfen. Wir danken herzlichst und hoffen weiterhin auf die wunderbare Zusammenarbeit“, betont Hannelore Kiethe.

Die REWE Süd unterstützt die Münchner Tafel seit sehr vielen Jahren. Die REWE-Märkte in München geben mehrmals in der Woche Lebensmittel an die Tafel ab. In besonderen Notsituationen, wie sie beispielsweise durch den Ukraine-Krieg ausgelöst wurden, steht die REWE Süd der Münchner Tafel ebenfalls zur Seite und spendet zusätzlich Ware.