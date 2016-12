Richard-Strauss-Tunnel: Pkw überschlägt sich – eine Person schwer verletzt

München, 28.12.2016. Am Dienstag, 27.12.2016, gegen 06.35 Uhr, befuhr ein 21-jähriger aus dem Landkreis Freising mit seinem Audi den Richard-Strauss-Tunnel in Richtung Innsbrucker Ring. Da er mit der Bedienung seines Radios abgelenkt war, übersah er die leichte Linkskurve und fuhr frontal auf die Leitplanke des Fahrbahnteilers an der Abzweigung zur A94 auf. Daraufhin kippte der Audi nach links um und blieb wenige Meter weiter auf dem Dach liegen.

Der 21-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste durch den Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 23.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, da die Fahrbahn in Richtung Süden für ca. 1,5 Stunden teilweise komplett gesperrt werden musste. Präventionshinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Münchner Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, wie gefährlich es ist, wenn man sich während des Fahrens ablenken lässt. Selbst vermeintliche Routinevorgänge, wie das Bedienen des Radios, lenken den Fahrer für wenige Sekunden ab. Diese kurze Zeit reicht aber aus, dass die Fahrbahn nicht mehr mit der notwendigen Aufmerksamkeit gesehen wird. Bei Tempo 50 km/h legt ein Fahrzeug pro Sekunde knapp 15 Meter zurück. Auf ein während dieses „Blindfluges“ plötzlich auftretendes Ereignis (z.B. das vorausfahrende Fahrzeug bremst, ein Fußgänger überquert unachtsam die Fahrbahn oder so wie im vorliegende Fall, dass die Straße eine Kurve macht) ist es unmöglich zu reagieren. Der Unfall ist unausweichlich. Bei jedem zehnten Verkehrsunfall spielt mittlerweile Ablenkung eine Rolle. Deshalb rät die Münchner Polizei:

„Augen auf die Straße – konzentrieren Sie sich als Fahrer auf das Fahren und lassen Sie sich nicht durch andere Dinge ablenken!“