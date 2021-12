Riem: 20-jähriger greift Polizisten an und versucht die Dienstwaffe zu entwenden

Am Samstag, 11.12.2021, gegen 01:30 Uhr, verständigte ein Hotelangestellter die Münchner Polizei über mehrere Personen, die sich in einem Hotelzimmer in Riem befanden und sich dort entsprechend laut verhielten.

Beim Eintreffen der Polizei konnte im Eingangsbereich des Hotels ein 20-jähriger Münchner angetroffen werden, der offensichtlich zur besagten Personengruppe gehörte.

Laut bisherigem Ermittlungsstand wollten die Polizeibeamten den 20-Jährigen kontrollieren. Dieser versuchte sich zu entfernen, konnte jedoch durch die Polizeibeamten festgehalten werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand und versuchte unter anderem die Dienstwaffe eines Polizeibeamten aus dem Holster zu ziehen.

Der 20-Jährige wurde festgenommen und zu einer Polizeiinspektion gebracht. Vor dem Dienstgebäude hatten sich währenddessen bereits ca. zehn Personen eingefunden, die sich mit dem Festgenommenen solidarisierten und lautstark die Freilassung ihres Freundes verlangten.

Aufgrund des aggressiven Verhaltens der Personengruppe wurden weitere Einsatzkräfte hinzugezogen, woraufhin sich die Personen entfernten. Hierbei kam es zu keinen weiteren Straftaten.

Der 20-Jährige wurde unter anderem wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Kriminalpolizei geführt.