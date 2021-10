Riem/Neuperlach: Nach mehrfachem Ladendiebstahl festgenommen

Am Mittwoch, 06.10.2021, konnte ein 45-jähriger Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäftes in Riem anhand von Videoaufzeichnungen feststellen, dass

mehrere zunächst unbekannte Täter Bekleidungsartikel im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet hatten. Im Anschluss an den Diebstahl hatten sich die Täter mit einem

BMW Pkw vom Tatort entfernt.

Am selben Tag konnte der Ladendetektiv wiederum anhand von Videoaufzeichnungen

feststellen, dass die gleichen Täter auch in einer Filiale in Neuperlach Bekleidungen im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet hatten. Auch in diesem Fall konnten sich die

Täter vom Tatort entfernen.

Am Donnerstag, 14.10.2021, erkannte der Ladendetektiv, dass die drei ihm aus den

Videoaufzeichnungen bekannten Täter erneut das Bekleidungsgeschäft in Neuperlach

betraten. In diesem Fall versuchten die drei Täter Bekleidung im Wert von mehr als

tausend Euro zu entwenden, konnten jedoch durch den Ladendetektiv am Verlassen des

Geschäfts gehindert werden. Der Ladendetektiv verständigte die Polizei.

Die 24, 25 und 30-jährigen Tatverdächtigen, alle mit Wohnsitzen in Augsburg, wurden von

Beamten der Münchner Polizei festgenommen. Die Tatverdächtigen werden am heutigen

Tag einem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München zur Klärung der Haftfrage

vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen wegen eines schweren Bandendiebstahls werden beim

Kommissariat 61 geführt.