Riem: Person unter Pkw eingeklemmt

„Person eingeklemmt“ Zu diesem Alarmstichwort ist die Feuerwehr am Freitagabend in eine Tiefgarage in der Oslostraße alarmiert worden.

Die Einsatzkräfte fanden an einer Tiefgaragenausfahrt Schleifspuren an der Wand und einen demolierten Opel unterhalb der Ausfahrt vor. Unter dem Pkw wurde der Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt. Sofort begannen die Kollegen das Fahrzeug mit Unterbaumaterial zu stabilisieren. Mit zwei Hebekissen konnte der Kleinwagen soweit angehoben werden, um die Person unter dem Pkw zu befreien. Anschließend musste der zirka 40-jährige Mann vom Notarzt versorgt und in eine Münchner Klinik transportiert werden.

Zum genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei. Über den entstandenen Sachschaden kann von der Feuerwehr keine Angabe gemacht werden.