Riem: Sattelauflieger in Brand

In der Nacht ist im Bereich des Umschlagbahnhofes ein Lkw-Sattelauflieger völlig ausgebrannt.

Um seine Ruhezeiten einzuhalten, hatte ein polnischer Lkw-Fahrer seinen Sattelzug auf dem Gelände abgestellt. Später bemerkte er im Rückspiegel Flammen am Heck des Aufliegers. Er rief die Feuerwehr und startete mit seinem mitgeführten Feuerlöscher eigene Löschversuche. Die Flammen hatten sich jedoch schon so weit über die Ladung ausgebreitet, sodass die Menge des Löschmittels nicht annähernd ausreichte. Ein in der Nähe parkender Lkw-Fahrer hatte, um ein Übergreifen der Flammen auf seinen eigenen Truck zu verhindern, diesen bereits umgeparkt.

Der helle Feuerschein machte es der Feuerwehr leicht, den Einsatzort auf dem weitläufigen Gelände zu finden. Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen stand der Auflieger, beladen mit verschiedenen technischen Geräten, bereits in Vollbrand. Der Einsatz mehrerer Schaumrohre zeigte zügig Erfolg. Bereits nach zehn Minuten konnte „Feuer in Gewalt“ und nach weiteren zehn Minuten „Feuer aus“ gemeldet werden.

Die enorme Hitzentwicklung hatte die Kraftstofftanks der Zugmaschine beschädigt, sodass größere Mengen Diesel ausliefen. Um einen Umweltschaden zu verhindern, dichteten die Einsatzkräfte die umliegenden Gullys ab und errichteten mit Ölbindemittel Barrieren. Somit konnte verhindert werden, dass größere Mengen des Diesel-Löschwasser-Gemisches in das Erdreich eindringt. Anschließend wurde der verbliebene Kraftstoff mit Spezialpumpen in Behälter umgepumpt.

Der Lkw-Fahrer blieb bei seinen Löschversuchen unverletzt. Da der Wert der Ladung nicht bekannt ist, kann eine genaue Schadenssumme nicht beziffert werden. Am Auflieger und an der Ladung entstand Totalschaden.

Die Brandursache ist unklar, die Polizei wird die Ermittlungen hierzu aufnehmen.