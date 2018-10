Riem: Tödlicher Badeunfall

Am frühen Montagabend, 15.10.2018, hielt sich ein 25-jähriger Afghane mit seinen Freunden am Nordufer des Riemer Sees auf, wo, nach den bisherigen Erkenntnissen, auch Alkohol konsumiert wurde.

Die Freunde kamen dann auf die Idee, im See schwimmen zu wollen. Während einer der Begleiter, nach bisherigen Erkenntnissen, nur bis zu den Knien ins Wasser ging, begab sich der 25-Jährige weiter in den See hinein, wohl um diesen vom Nord- zum Südufer (Strecke ca. 80 Meter) zu durchschwimmen. Ungefähr in der Mitte des Sees ging er plötzlich unter, tauchte nochmal kurz auf und verschwand dann schließlich ganz.

Eine Passantin wurde auf die aufgeregten jungen Männer aufmerksam und setzte nachdem sie ihr die Sachlage kurz schilderten, einen Notruf ab.

Gegen 21.00 Uhr mussten die Suchmaßnahmen der zahlreichen Einsatzkräfte (u.a. auch Hubschrauber und Feuerwehrtaucher) wegen Dunkelheit abgebrochen werden.

Am Morgen des Dienstags, 16.10.2018, wurden die Suchmaßnahmen wieder aufgenommen. Schließlich konnte der Leichnam des 25-Jährigen aus einer Tiefe von ca. zehn Meter relativ nahe an der Untergangsstelle von den Tauchern geborgen werden.