Riemer See: Mit Harpune auf Entenjagd

Am Freitag, 09.02.2024, gegen 23:00 Uhr, bemerkte ein Zeuge, wie ein Mann am Riemer

See mit einer Harpune auf Wildenten zielte und schoss. Der Zeuge alarmierte sofort den

Polizeinotruf 110.

Mehrere Streifen der Münchner Polizei fuhren zur Einsatzörtlichkeit und trafen dort einen

56-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München. Der Mann führte eine Harpune mit sich

und weitere Gegenstände, die für eine Jagdtätigkeit geeignet sind. Diese Gegenstände

wurden sichergestellt. Ein verletztes oder getötetes Tier konnte nicht aufgefunden werden.

Der 56-Jährige wurde zu einer Polizeiinspektion mitgenommen und dort wegen einer

Jagdwilderei angezeigt. Eine Jagdberechtigung konnte er nicht vorweisen.

Nach der Anzeigenerstattung und weiteren Sachbearbeitung wurde er wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 65.