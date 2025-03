Riemer See: Neukonzeption der Servicestation mit Wasserwacht

Die derzeitige Situation der Wasserwacht am Riemer See soll verbessert werden. Der Bauausschuss des Stadtrats hat das Baureferat beauftragt, eine Vorplanung für die Neukonzeption des Baukomplexes der Servicestation am Riemer See durchzuführen, die Projektkosten zu ermitteln und das vorhandene Baurecht zu klären. Das Ergebnis dieser Vorplanung wird dem Stadtrat mit einem Entscheidungsvorschlag zum weiteren Vorgehen unterbreitet. Ziel der Maßnahme ist es, eine funktionsfähige, effiziente und attraktive Servicestation am Riemer See zu konzipieren, welche den Anforderungen an eine moderne Rettungsstation mit Gastronomie und bedarfsgerechten Sanitäranlagen genügt. Zudem sind die Einsehbarkeit über den See- und Uferbereich sowie die Erreichbarkeit des Bootsstegs zu verbessern.

Der Riemer See wurde im Rahmen der Bundesgartenschau 2005 in der Messestadt Riem angelegt und umfasst eine Fläche von rund 12 Hektar. Der 2005 errichtete eingeschossige Bau der Servicestation befindet sich auf der Promenade am nordöstlichen Ende des Riemer Sees. Das Gebäude beherbergt die Wasserwachtstation, einen verpachteten Kiosk und eine öffentliche Toilettenanlage, die durch das Baureferat betrieben wird. Die Sanitärausstattung ist nicht mehr zeitgemäß. Für eine Gastronomie am See besteht weiterhin ein hoher Bedarf, welchem der derzeitige Kiosk nicht gerecht werden kann. Mit der Vorplanung soll daher in Abstimmung mit dem Kommunalreferat und dem Bezirksausschuss ein neues Gastronomiekonzept entwickelt werden.

Durch die begrenzten Räumlichkeiten fehlen überdies ein Trockenraum für das Equipment der Einsatztaucher*innen, ein getrennter Sanitärbereich sowie ein Rückzugsraum für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte. Auch der Sanitätsraum entspricht nicht mehr den aktuellen Standards. Die derzeitigen Verhältnisse führen dazu, dass sich immer weniger Freiwillige bereit erklären, dort die Wache zu übernehmen. Um die Station langfristig betreiben zu können, ist eine neue Station erforderlich.

Das Baureferat setzt bereits Sofortmaßnahmen bis zur Badesaison 2025 um. Hergestellt wird eine Treppe, die von der Wasserwachtstation direkt auf die darunterliegende Rasenfläche auf Seeniveau führt. Auch ein abgegrenzter Bereich für die Angehörigen der Mitglieder der Wasserwacht ist dort vorgesehen. Diese Maßnahmen sollen die Station möglichst kurzfristig für die ehrenamtlichen Diensthabenden attraktiver machen.